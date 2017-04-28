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16:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская почта объявила режим работы на майские праздники

Почтовики отдохнут 1 и 9 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский филиал «Почты России» сообщил о режиме работы отделений на майские праздники. Выходными днями объявили 1 и 9 мая. В эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет, сообщила пресс-служба УФПС в пятницу, 28 апреля.

На час сократится рабочий день всех почтовых отделений в Воронеже в воскресенье, 30 апреля. Во вторника, 2 мая, отделения «Почты России» возобновят работу в соответствии с установленным графиком. В предпраздничный день, 8 мая, почтовые отделения проработают по режиму понедельника с сокращением на час.

Пенсии и пособия в выходные и праздничные дни доставят по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

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