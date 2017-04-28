Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода 1 мая будет затруднено

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда, 1 мая в центре Нижнего Новгорода будет изменено движение личного и общественного транспорта.

С 9:00 до 13:00 1 мая 2017 года движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до Зеленского съезда), Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской набережной, улице Минина, улице Ульянова, улице Варварской, улице Алексеевской, улице Пожарского (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), улице Октябрьской (в районе пересечения с улицей Большой Покровской), улице Грузинской (в районе пересечения с улицей Большой Покровской), площади Максима Горького (на участке от улицы Звездинки до улицы Маслякова), улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту, улице Советской (на участке от Канавинского моста до площади Ленина) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.

В период с 22:00 30 апреля 2017 года до 13:00 1 мая будет осуществляться перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий. Парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятий запрещена.

С 9:00 до 13:00 1 мая 2017 года путь следования троллейбусов маршрутов №№ 9, 13, 17, 31, автобусов маршрутов №№ 1, 68, Т-4, Т-51 будет сокращен до площади Свободы, автобусов маршрута № Т-31 — до улицы Пискунова, автобусов маршрутов №№Т-42, Т-117 — до площади Революции.

Движение автобусов маршрутов №№ 40, 58, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы будет организовано в направлении улицы Минина, по улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении по той же схеме.

Движение автобусов маршрута № 45, следующих от площади Горького в направлении улицы Минина будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина и далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№ 3, 38, 61, Т-6, Т-7, Т-34, Т-41, Т-71, Т-72, Т-171, следующих от площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова в направлении площади Свободы будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее по маршрутам. В обратном направлении по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№ 4, 19, 52, 90, Т-2, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова в направлении улицы Минина будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№ 26, 41, 43, Т‑5, Т-18, Т-19, Т-33, Т-37, Т-44, Т-47, Т-57, следующих от площади Революции, Московского шоссе и улицы Акимова в направлении площади Горького будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №Т-24, следующих от улицы Карла Маркса в направлении улицы Минина будет организовано по улице Бетанкура, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, улице Романова, метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, улице Минина и далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме (за исключением участка от метромоста до улицы Мурашкинской). На указанном участке движение будет организовано по улице Романова, улице Должанской.

Движение трамваев маршрутов № 1, 2, 21 будет временно приостановлено на время пропуска организованной колонны по улицам Большой Покровской и Малой Покровской. Также временная приостановка движения будет сделана для троллейбусов маршрута № 31, автобусов маршрутов №№ 1, 3, 4, 16, 19, 26, 38, 40, 41, 43, 45, 52, 61, 64, 68, 90, Т-2, Т-4, Т-5, Т-6, Т‑7, Т-18, Т-19, Т-24, Т-33, Т-34, Т-37, Т‑40, Т‑41, Т-44, Т-45, Т-47, Т-55, Т-57, Т-60, Т-68, Т-69, Т-71, Т-72, Т-85, Т-90, Т‑97, Т‑98, Т-171 на время пропуска организованной колонны на площади Горького.

В пути следования автобусов маршрутов №№ 3, 4, 19, 26, 38, 40, 43, 45, 52, 61, 90 будут временно введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования маршрутов.

Напомним, что порядка 10 тысяч человек примут участие в первомайской демонстрации в Нижнем Новгороде.