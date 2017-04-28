Последние дни апреля будут дождливыми, май начнется с солнца
Ветер, усиление которого прогнозируют синоптики днем 28 апреля, принесет в Петербург облака. В субботу и воскресенье будет дождь.
Ветер, усиление которого прогнозируют синоптики днем 28 апреля, принесет в Петербург облака. В субботу и воскресенье будет дождь.
МЧС предупреждает горожан об усилении восточного и
В последние дни апреля в городе на Неве синоптики Gismeteo прогнозируют дождь и относительно теплую погоду — в субботу, 29 апреля до +5, в воскресенье до восьми градусов тепла. Зато понедельник 1 мая вновь будет солнечным, а воздух прогреется до +10.