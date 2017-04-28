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16:22 (мск), источник: Фонтанка

Последние дни апреля будут дождливыми, май начнется с солнца

Ветер, усиление которого прогнозируют синоптики днем 28 апреля, принесет в Петербург облака. В субботу и воскресенье будет дождь.

Источник: Reuters

МЧС предупреждает горожан об усилении восточного и северо-восточного ветра днем в пятницу. Местами его порывы могут достигать 18 м/с.

В последние дни апреля в городе на Неве синоптики Gismeteo прогнозируют дождь и относительно теплую погоду — в субботу, 29 апреля до +5, в воскресенье до восьми градусов тепла. Зато понедельник 1 мая вновь будет солнечным, а воздух прогреется до +10.

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