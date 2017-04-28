Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби
Шарапова вышла в полуфинал первого после дисквалификации турнира
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Протест одного
9Юбилей Корейской народной армии
11Подготовка техники к Параду Победы
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
17:21 (мск), источник: Вести.Ru

Российские геофизики смоделировали столкновение Земли с астероидом

Если раньше к возможности космической катастрофы относились «академично», сейчас современные методы позволяют рассмотреть угрозу с практической стороны. Геофизики построили модель возможных событий, которые начнут происходить на Земле, если на неё упадет астероид размером до километра в диаметре.

Источник: NASA

Геофизики и астрономы из Института динамики геосфер РАН и Московского физико-технического института построили модель возможных событий, которые начнут происходить на Земле, если на неё упадет астероид диаметром до одного километра.

Читайте также
В России заработал первый телескоп для обнаружения опасных астероидов

Если раньше к возможности космической катастрофы относились «академично», то сейчас современные методы вычислительной геофизики позволяют рассмотреть столкновение астероида с Землёй как комплексную научную проблему и с прикладной точки зрения. Напомним, что совсем недавно эксперты составили список самых опасных последствий падения на Землю астероида.

В ходе новой работы российские учёные провели численное моделирование полёта через атмосферу и удара о поверхность Земли каменного космического тела диаметром 300 метров c кинетической энергией порядка 1000 мегатонн, что примерно соответствует параметрам астероида Апофис, вероятность столкновения которого с Землёй существует.

Как пояснили авторы работы, астероид может войти в атмосферу под разными углами: 90° (вертикальный удар), 45° и 30°.

Моделирование процессов, сопровождающих падение космического тела на Землю, проводилось в несколько этапов путём решения трёхмерных уравнений гидродинамики и уравнений переноса излучения. В качестве опасных факторов рассматривались воздушная ударная волна, выбросы из кратера, тепловое излучение и ионосферные возмущения»
Ольга Попова
член исследовательской группы
Читайте также
TDG: динозавры погибли от холода и темноты

Расчёты избыточного давления и скорости ветра на поверхности Земли показали, что диаметр зоны разрушений наиболее слабых конструкций может достигать 700−1000 километров, причём уменьшение угла наклона траектории к поверхности приведёт к заметному увеличению площади, поражаемой ударной волной. Размер зоны с избыточным давлением более 20−35 килопаскалей составит почти 400 километров.

Между тем кирпичные стены толщиной 24−36 сантиметров начинают разрушаться при избыточном давлении 20 килопаскалей, а стены из бетонных блоков толщиной 24−36 сантиметров полностью разрушаются при избыточном давлении 35 килопаскалей.

Также моделирование показало, что возмущения ионосферы будут иметь глобальный характер и продлятся несколько часов. В результате возникших электромагнитных возмущений нарушится работа средств связи по всему миру, начнёт ошибаться спутниковая навигация.

На расстояниях в несколько тысяч километров на высотах более 100 километров возмущения плотности воздуха составят десятки процентов. Создастся ветер, скорость которого будет достигать нескольких сотен метров в секунду.

Всего через 10 минут после столкновения астероида с Землёй область падения накроет пылевое облако радиусом до 800 километров.
Читайте также
НАСА признало: человечество не готово отразить удар астероида-убийцы

При ясной погоде размер области, где под действием теплового нагрева могут воспламениться деревья, достигает 200 километров, а зона отдельных очагов пожара, где загораются легко воспламеняющиеся материалы, может быть в два раза больше. В центральной области очень сильного теплового поражения размером около 100 километров загорятся конструкции, крыши, одежда. Опасная для человека область увеличивается с уменьшением угла наклона траектории, и тепловое действие может ощущаться людьми на расстояниях до 250−400 километров от кратера.

Прежде всего такие модели строятся для решения важной задачи создания эффективной системы предотвращения последствий подобного рода катастроф, отмечают авторы. Для наглядности они смоделировали падение астероида в центр Москвы.

В случае такой катастрофы образуется кратер, внутри которого окажется вся историческая часть столицы, ограниченная Садовым кольцом.

Практически на всей территории внутри Кольцевой автомобильной дороги всё живое будет убито ударной волной. Вся территория Московской области будет охвачена массовыми пожарами.
Читайте также
В США провели учения на случай столкновения астероида с Землей

Разрушения, подобные вызванным падением Челябинского метеорита, будут наблюдаться во всём Центральном округе России. Сильные ионосферные возмущения, по-видимому, способные вызвать серьёзные нарушения радиосвязи, будут заметны на всей территории Европы. И, наконец, аномальные погодные явления, возможно, будут наблюдаться во всём мире в течение нескольких лет после падения астероида.

В рамках исследования совместно с Институтом астрономии РАН и ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России специалисты уже подготовили стратегии противодействия последствиям катастрофы. Та же тема, напомним, не так давно обсуждалась на встрече Американского геофизического союза.

Теоретически предотвратить падение астероида на нашу планету возможно, изменив траекторию его полёта. Космическая миссия, в ходе которой учёные попробуют изменить орбиту небесного тела, стартует в 2020 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Прохожие спасли мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Парламент Черногории принял закон о вступлении страны в НАТО
Военный суд приговорил имама мечети к трем годам за экстремизм
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
В «Яблоке» сообщили о почти ослепшей из-за нападения активистке
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь