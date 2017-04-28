Российские геофизики смоделировали столкновение Земли с астероидом

Источник: NASA

Геофизики и астрономы из Института динамики геосфер РАН и Московского физико-технического института построили модель возможных событий, которые начнут происходить на Земле, если на неё упадет астероид диаметром до одного километра.

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Если раньше к возможности космической катастрофы относились «академично», то сейчас современные методы вычислительной геофизики позволяют рассмотреть столкновение астероида с Землёй как комплексную научную проблему и с прикладной точки зрения. Напомним, что совсем недавно эксперты составили список самых опасных последствий падения на Землю астероида. В ходе новой работы российские учёные провели численное моделирование полёта через атмосферу и удара о поверхность Земли каменного космического тела диаметром 300 метров c кинетической энергией порядка 1000 мегатонн, что примерно соответствует параметрам астероида Апофис, вероятность столкновения которого с Землёй существует. Как пояснили авторы работы, астероид может войти в атмосферу под разными углами: 90° (вертикальный удар), 45° и 30°.

Моделирование процессов, сопровождающих падение космического тела на Землю, проводилось в несколько этапов путём решения трёхмерных уравнений гидродинамики и уравнений переноса излучения. В качестве опасных факторов рассматривались воздушная ударная волна, выбросы из кратера, тепловое излучение и ионосферные возмущения» Ольга Попова член исследовательской группы

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Расчёты избыточного давления и скорости ветра на поверхности Земли показали, что диаметр зоны разрушений наиболее слабых конструкций может достигать 700−1000 километров, причём уменьшение угла наклона траектории к поверхности приведёт к заметному увеличению площади, поражаемой ударной волной. Размер зоны с избыточным давлением более 20−35 килопаскалей составит почти 400 километров. Между тем кирпичные стены толщиной 24−36 сантиметров начинают разрушаться при избыточном давлении 20 килопаскалей, а стены из бетонных блоков толщиной 24−36 сантиметров полностью разрушаются при избыточном давлении 35 килопаскалей. Также моделирование показало, что возмущения ионосферы будут иметь глобальный характер и продлятся несколько часов. В результате возникших электромагнитных возмущений нарушится работа средств связи по всему миру, начнёт ошибаться спутниковая навигация. На расстояниях в несколько тысяч километров на высотах более 100 километров возмущения плотности воздуха составят десятки процентов. Создастся ветер, скорость которого будет достигать нескольких сотен метров в секунду.

Всего через 10 минут после столкновения астероида с Землёй область падения накроет пылевое облако радиусом до 800 километров.

При ясной погоде размер области, где под действием теплового нагрева могут воспламениться деревья, достигает 200 километров, а зона отдельных очагов пожара, где загораются легко воспламеняющиеся материалы, может быть в два раза больше. В центральной области очень сильного теплового поражения размером около 100 километров загорятся конструкции, крыши, одежда. Опасная для человека область увеличивается с уменьшением угла наклона траектории, и тепловое действие может ощущаться людьми на расстояниях до 250−400 километров от кратера. Прежде всего такие модели строятся для решения важной задачи создания эффективной системы предотвращения последствий подобного рода катастроф, отмечают авторы. Для наглядности они смоделировали падение астероида в центр Москвы. В случае такой катастрофы образуется кратер, внутри которого окажется вся историческая часть столицы, ограниченная Садовым кольцом.

Практически на всей территории внутри Кольцевой автомобильной дороги всё живое будет убито ударной волной. Вся территория Московской области будет охвачена массовыми пожарами.

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