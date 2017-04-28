Пригородные кассы железнодорожных вокзалов Калининграда меняют режим работы
Пригородные кассы железнодорожных вокзалов Калининграда переходят на «летний» режим работы с 29 апреля, сообщает
Пригородные кассы железнодорожных вокзалов Калининграда переходят на «летний» режим работы с 29 апреля, сообщает
Четыре окна вместо двух теперь будут работать на Северном вокзале. На Южном вокзале пассажиров будут обслуживать три кассы.
На станциях Пионерский Курорт и Зеленоградск время работы билетных касс продлевается до 20 часов 40 минут.
«При необходимости в залах ожидания вокзалов будет организована продажа билетов разъездными билетными кассирами. Отметим, что в этом случае дополнительный сбор за оформление проездных документов взиматься не будет», — говорят в КЖД.
Отметим, что 11 железнодорожных касс оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда, такие кассы отмечены специальными стикерами.