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16:56 (мск), источник: АиФ Калининград

Пригородные кассы железнодорожных вокзалов Калининграда меняют режим работы

Пригородные кассы железнодорожных вокзалов Калининграда переходят на «летний» режим работы с 29 апреля, сообщает пресс-служба КЖД.

Источник: Аргументы и факты

Четыре окна вместо двух теперь будут работать на Северном вокзале. На Южном вокзале пассажиров будут обслуживать три кассы.

На станциях Пионерский Курорт и Зеленоградск время работы билетных касс продлевается до 20 часов 40 минут.

«При необходимости в залах ожидания вокзалов будет организована продажа билетов разъездными билетными кассирами. Отметим, что в этом случае дополнительный сбор за оформление проездных документов взиматься не будет», — говорят в КЖД.

Отметим, что 11 железнодорожных касс оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда, такие кассы отмечены специальными стикерами.

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