Пригородные кассы железнодорожных вокзалов Калининграда меняют режим работы

Четыре окна вместо двух теперь будут работать на Северном вокзале. На Южном вокзале пассажиров будут обслуживать три кассы.

На станциях Пионерский Курорт и Зеленоградск время работы билетных касс продлевается до 20 часов 40 минут.

«При необходимости в залах ожидания вокзалов будет организована продажа билетов разъездными билетными кассирами. Отметим, что в этом случае дополнительный сбор за оформление проездных документов взиматься не будет», — говорят в КЖД.

Отметим, что 11 железнодорожных касс оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда, такие кассы отмечены специальными стикерами.