За кражу бриллианта в Петербурге гражданка Китая получила три года
Пушкинский суд Петербурга приговорил гражданку Китая за кражу бриллианта. Лю Лимэй проведет в колонии три года.
Пушкинский суд Петербурга приговорил гражданку Китая за кражу бриллианта. Лю Лимэй проведет в колонии три года.
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«Лю Лимэй признана виновной в краже, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточнили в Горсуде.
Бриллиант не нашли. Он уехал в Китай. Лю Лимэй полностью возместила ущерб.