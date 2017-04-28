За кражу бриллианта в Петербурге гражданка Китая получила три года

Как сообщает Санкт-Петербургский городской суд, сегодня, 28 апреля, за одно заседание было рассмотрено дело о краже бриллианта стоимостью 6 млн рублей. Его похитили на ювелирной выставке в феврале 2017 года.

«Лю Лимэй признана виновной в краже, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточнили в Горсуде.

Бриллиант не нашли. Он уехал в Китай. Лю Лимэй полностью возместила ущерб.