Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Германия объяснила визит Меркель в Сочи
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
9Юбилей Корейской народной армии
16:30 (мск), источник: Фонтанка

За кражу бриллианта в Петербурге гражданка Китая получила три года

Пушкинский суд Петербурга приговорил гражданку Китая за кражу бриллианта. Лю Лимэй проведет в колонии три года.

Как сообщает Санкт-Петербургский городской суд, сегодня, 28 апреля, за одно заседание было рассмотрено дело о краже бриллианта стоимостью 6 млн рублей. Его похитили на ювелирной выставке в феврале 2017 года.

«Лю Лимэй признана виновной в краже, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточнили в Горсуде.

Бриллиант не нашли. Он уехал в Китай. Лю Лимэй полностью возместила ущерб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Безопасность метро ограничится рамками
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
Депутаты предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь