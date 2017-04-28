Плата за парковку на улице Рождественской в Нижнем Новгороде на майские праздники взиматься не будет

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» директор МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин, муниципальная платная парковка открытого типа на улице Рождественская в выходные и праздничные дни будет работать бесплатно.

Таким образом, бесплатно поставить машину на улице Рождественская можно будет с 29 апреля по 1 мая включительно и с 6 по 9 мая включительно.

При этом муниципальная платная парковка закрытого типа рядом с Московским вокзалом в праздники будет работать в обычном режиме.

Напомним, движение транспорта в центре Нижнего Новгорода 1 мая будет затруднено, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда.

Ранее сообщалось, что ещё одну муниципальную платную парковку планируется организовать на проспекте Гагарина вблизи Клинической больницы № 4. Срок ввода её в эксплуатацию пока не определён.

Напомним также, что создание платных муниципальных парковок на площади им. Горького и улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде перенесено на осень 2017 года.