Плата за парковку на улице Рождественской в Нижнем Новгороде на майские праздники взиматься не будет
Нижний Новгород. 28 апреля.
Нижний Новгород. 28 апреля.
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» директор МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин, муниципальная платная парковка открытого типа на улице Рождественская в выходные и праздничные дни будет работать бесплатно.
Таким образом, бесплатно поставить машину на улице Рождественская можно будет с 29 апреля по 1 мая включительно и с 6 по 9 мая включительно.
При этом муниципальная платная парковка закрытого типа рядом с Московским вокзалом в праздники будет работать в обычном режиме.
Напомним, движение транспорта в центре Нижнего Новгорода 1 мая будет затруднено, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда.
Ранее сообщалось, что ещё одну муниципальную платную парковку планируется организовать на проспекте Гагарина вблизи Клинической больницы № 4. Срок ввода её в эксплуатацию пока не определён.
Напомним также, что создание платных муниципальных парковок на площади им. Горького и улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде перенесено на осень 2017 года.