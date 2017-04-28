Портрет находящегося в опасности гражданина составили в Казахстане

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Исследование, проведенное независимыми экспертами во всех областях Казахстана, показало, что уровень доверия простых людей к правоохранительной системе в стране с каждым годом падает, и как результат на сегодня почти каждый второй гражданин чувствует себя менее защищенным, находясь на родной земле.

Снова за парты?

Как проинформировала член общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел Жемис Турмагамбетова, исследование, которое было проведено для общественных слушаний, показало абсолютно низкий уровень доверия граждан к органам правопорядка, в том числе к полиции. Основные причины — отсутствие всякой коммуникации, грубость, нерадивость, незнание элементарных вещей сотрудниками правоохранительных органов.

«Местная полицейская служба, которая создавалась и была нацелена на работу с населением, не дает того эффекта, которое закладывалось изначально. Также это коррупция в органах правопорядка, недоступность. Вы видели, какими заборами обнесены (административные здания — прим.)? Граждане просто даже попасть не могут в полицейское управление. Мне самой, члену общественного совета, не удавалось с первой попытки попасть в здание ДВД Алматы. Я вообще считаю, что нужно переучивать их всех. Особенно начиная с низового звена, переучивать в стенах академии правоохранительных органов», — сказала журналистам Турмагамбетова в ходе заседания общественного совета на тему «Граждане и полиция: взаимодействие, основанное на доверии».

В числе других причин был назван уровень заработной платы у полицейских, который предложили поднимать, не забыв уделить внимание социальный пакету для членов семьи сотрудника правоохранительных органов. Однако пока ситуация остается прежней, и как результат, по мнению члена общественного совета, на сегодняшний день у общества создалось два образа полицейского — хорошего и плохого, последний из которых своими действиями стирает в глазах общества на нет все усилия, совершаемые первым на благо граждан.

Доверие начинается со знакомства.

Презентуя более подробно результаты исследования, эксперт Карлыгаш Еженова сказала, что так как взаимодействие между гражданином и полицией затруднено, обе стороны живут «как будто бы в разных мирах». Другой выясненный факт — у правоохранительных органов отношение к обществу — как у отца к своему неразумному сыну. Где вместо того, чтобы ходить с этим самым сыном читать книги, взрослый пытается его воспитывать, прибегая иногда даже к радикальным методам. Однако самым главным фактором недоверия была названа коррупция.

«Думаю, для вас это не новость. Наша принципиальная позиция по итогам исследования — необходимо перейти от технических методов борьбы с коррупцией, то есть не только бороться против коррупции, но и бороться за человеческое достоинство. И здесь я обращу ваше внимание на два момента: если мы сложим процент незащищенных и защищенных, а это практически 47%, получается, что у нас практически каждый второй человек считает себя менее защищенным. Этот параметр за последние три года, к сожалению, ухудшается», — привела в пример статистику эксперт.

Она также сформулировала портрет человека, который чувствует себя в опасности.

«Это люди с высшим или незаконченным высшим образованием, это казахи, то есть титульная нация, самое парадоксальное, что это в основном жители города. Получается, что у нас наиболее образованная, продуктивная, востребованная часть общества ощущает себя в состоянии незащищенности», — проинформировала Еженова.

Опасность, по ее словам, заключается в том, что незащищенный человек менее способен к продуктивной деятельности и в ситуации, когда будут социальные катаклизмы, именно этот класс граждан может оказаться под влиянием деструктивных сил.

«Когда мы спрашивали, в чьих интересах сегодня работает правоохранительная система, то почти 40% сказали, что в интересах государства, каждый третий сказал — в интересах самой правоохранительной системы, каждый четвертый сказал, что в интересах отдельных представителей элиты и чиновников. На кого они надеются? В ответах вышло, что надеются они на своих близких и родственников», — добавила эксперт.

Она отметила, что без доверия граждан к государству и правоохранительной системе никакие самые замечательные реформы, законы и программы не будут реализованы.

«Поэтому главный вывод — мы должны просто начинать знать друг друга. Самое главное, что мы должны понять, что именно знания могут помочь. Чем больше знаний друг о друге, тем больше доверия. Это нормальный закон человеческого общения», — заключила Карлыгаш Еженова.

Путь к сердцу полицейского лежит через… его зарплату.

Председатель комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха, в свою очередь, заверил, что если внимательно посмотреть, то за последние годы критерии и оценки деятельности полицейских кардинально меняются, делая упор на реальную оценку населения.

«Мы понимаем, что здесь без гражданского общества, общественных организаций нам не обойтись. Если человек не сталкивается с преступными посягательствами в отношении него, то он может и всю жизнь не знать о работе следователя или оперуполномоченного. Но работников наружных служб: патрульной, дорожной полиции, участковых инспекторов, — их он видит каждый день. Поэтому мы понимаем, что если мы наведем порядок именно в работе этих служб, то это станет залогом успеха», — сказал Лепеха.

Работа проводится не только по-старинке, но и в социальных сетях. С 2016 года, по его словам, открыт официальный аккаунт комитета административной полиции в популярной социальной сети Facebook по вопросам дорожной безопасности. Благодаря принятым мерам в прошлом году по сообщениям неравнодушных в дисциплинарном порядке наказано 13 полицейских, действия которых были зафиксированы гражданами.

«В текущем году в комитет поступило 74 жалобы на неправомерные действия сотрудников административной и местной полицейской службы. По всем фактам нарушения законных прав граждан проводится служебное расследование, виновные должностные лица и непосредственные виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности. Я могу твердо констатировать, что вопросы взаимодействия с местной властью, сообществом, населением однозначно улучшились», — заверил глава комитета.

Решить сложившиеся проблемы, как считает председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, можно улучшением социальной защищенности самого сотрудника правоохранительных органов.

«Все должны строить сегодня работу не по борьбе с коррупцией в системе органов внутренних дел, а надо создать им социальные условия. Чтобы у сотрудников была квартира, чтобы его дети могли быть устроены в дошкольные учреждения, супруга чтобы нашла работу. Как говорил Суворов, путь к сердцу солдата лежит через желудок. Ты ему хоть что говори, но он никогда не поймет, если этой заработной платы ему не хватает. Поэтому правильный вывод, я поддерживаю и прошу всех руководителей областей поднимать этот вопрос на всех уровнях муниципальной власти. И тогда будет престиж, будет стоять очередь в органы внутренних дел», — заключил Кайдаров.