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17:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

Пьяный волгоградец устроил дебош в больнице

Пьяный мужчина устроил драку в магазине и дебош в больнице в Красноармейском районе Волгограда.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» медики, инцидент произошел в четверг, 27 апреля.

«Пациент сам спровоцировал драку в магазине, в процессе которой получил травму головы. Кроме того, он разбил стеклянную витрину. Осколок последней застрял в области средней трети правого плеча рядом с сосудистым пучком. Мужчина вел себя крайне агрессивно, кричал, что у него брат высокопоставленный чиновник в Волгограде. Полицейские сопроводили нас до больницы и уехали, где тот снова начал буянить», — рассказывает врач реаниматолог-анестезиолог Михаил Николаев.

По словам медика, мужчина пытался сломать дверь, двигал мебель. «Сорвал повязки, начал пачкать кровью персонал больницы. Пациента надо оперировать срочно, а он сопротивляется. С прибытием группы быстрого реагирования присмирел», — отмечает он.

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