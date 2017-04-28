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17:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде ищут двух сбежавших 15-летних кадетов

Жителей Волгограда просят оказать помощь в розыске двух 15-летних воспитанников казачьего корпуса Константина Недорубова.

По сведениям ВДТВ, подростки пропали ночью 28 апреля.

Информация о розыске кадетов активно распространяется в волгоградском сегменте социальных сетей. Поскольку дети могут оказаться где угодно, волгоградцев просят быть внимательными в каждом районе и на каждой улице.

Приметы разыскиваемых: на вид 13−15 лет, рост 140−150 см. Были одеты в камуфляжную форму. При себе имели рюкзаки.

К поискам кадетов подключились и сотрудники правоохранительных органов.

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