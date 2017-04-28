Какую погоду ждать калининградцам в мае?

Ожидаемая средняя температура — +13…+14°С. А вот осадков будет почти в два раза меньше, чем обычно — около 30−40 мм.

В начале месяца местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет составлять +13…+18°С. В середине первой декады облачно, временами дожди, дневная температура +9…+14°С. К началу второй десятидневки погода улучшится, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В середине месяца будет без существенных осадков, днем +12…+17°С. Однако ночью возможны слабые заморозки. В это же время прогремят первые грозы из-за колебания температуры: днем от +22…+27°С до +16…+21°С.

В начале третьей десятидневки кратковременный дождь и прохладно, дневная температура +11…+16°С.

К середине третьей декады кратковременный дождь, возможна гроза, дневная температура +18…+23°С. В последние дни месяца ожидается сухая и теплая погода, днем максимальная температура +23…+28 градусов.