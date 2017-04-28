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17:23 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На Москве-реке открылась летняя пассажирская навигация

В первый рейс этого сезона отправился теплоход «Михаил Булгаков».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице начался сезон речной навигации круизных судов. Церемония прошла на Северном речном вокзале, откуда в первый рейс отправился теплоход «Михаил Булгаков». Журналистам представили первый российский круизный лоукостер и интерактивные программы проекта «Река времени», которые весь сезон будут работать на разных теплоходах.

«Позвольте вас поздравить от лица Мэра, Правительства Москвы, транспортного комплекса, всех ваших коллег, которые работают на берегу. Со своей стороны мы делаем все возможное для развития навигации, чтобы было больше туристов, посетителей, кораблей», — сказал на церемонии заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он также сообщил, что историческое здание Северного речного вокзала отреставрируют в ближайшее время. «Уже выбрана компания, которая разработает проект реставрации этого замечательного здания. Уверен, что в ближайшие пару лет оно будет восстановлено для всех транспортных нужд, в первую очередь для нужд нашего речного флота», — подчеркнул заммэра.

Пассажирская навигация на Москве-реке, как правило, открывается в апреле и продолжается до октября. Ее точные сроки зависят от погодных условий. В это время в пределах города и в ближайшем Подмосковье курсируют прогулочные теплоходы нескольких перевозчиков.

В последние годы у коммерческих компаний появился зимний речной флот, поэтому прогулки не прекращаются в холодное время года. Специальные речные ледоколы ходят даже в самые морозные дни.

Приобрести билеты на речную прогулку можно в кассах на причалах или на сайтах судоходных компаний. Купив билет на сайте rekaonline.ru, можно записать его на карту «Тройка».

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