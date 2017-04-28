В Калининграде завершается отопительный сезон

Как сообщалось ранее, теплоисточники останавливают после того, как средняя температура воздуха будет выше +8 градусов минимум пять дней.

«Решение о завершении отопительного сезона было принято в связи со стабильной положительной температурой воздуха в областном центре, а также с учётом благоприятного долгосрочного прогноза погоды на май», — сообщили в комитете городского хозяйства.

Сразу же после этого начнется подготовка теплоисточников Калининграда к новому отопительному сезону.