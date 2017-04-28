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18:05 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде завершается отопительный сезон

30 апреля в Калининграде завершается отопительный сезон. Теплоисточники будут отправлены на плановый ремонт, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, теплоисточники останавливают после того, как средняя температура воздуха будет выше +8 градусов минимум пять дней.

«Решение о завершении отопительного сезона было принято в связи со стабильной положительной температурой воздуха в областном центре, а также с учётом благоприятного долгосрочного прогноза погоды на май», — сообщили в комитете городского хозяйства.

Сразу же после этого начнется подготовка теплоисточников Калининграда к новому отопительному сезону.

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