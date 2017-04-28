Главный нижегородский фонтан начал работать на пл. Минина и Пожарского 28 апреля
Главный фонтан Нижнего Новгорода начал работать на пл. Минина и Пожарского 28 апреля 2017 года.
Главный фонтан Нижнего Новгорода начал работать на пл. Минина и Пожарского 28 апреля 2017 года.
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Открывая церемонию, генеральный директор «Нижегородского водоканала» Александр Прохорчев рассказал гостям праздника, что именно с этого фонтана началась история водоснабжения нашего города.
«Сейчас уже трудно такое представить, но в былые времена фонтан являлся единственным источником питьевой воды, куда она с помощью первых трубопроводов подавалась из реки Волги. До этого момента горожане вынуждены были набирать воду из реки самостоятельно, преодолевая большие расстояния. Открытие фонтана стало для всех настоящим праздником. С того времени водоканалом проделано многое, и сегодня водоснабжение имеется в каждой квартире. Но, как и прежде, сохраняя традицию, мы каждый год собираемся вокруг фонтана и празднуем его открытие», — сказал Александр Прохорчев.
Как отметили в