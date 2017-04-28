Сегодня, 28 апреля, отстраненному председателю ГФС Роману Насирову сделали операцию, которую на днях откладывали из-за судебного заседания.

Хирургическое вмешательство провели в украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины. А руководил операцией директор медучреждения — профессор Александр Ларин, передает ТСН.

Журналистам удалось снять Романа Насирова на больничной койке под новым одеялом и узнать о состоянии его здоровья.

Ранее фотографии Насирова под клетчатым одеялом в больнице «Феофания», в которой ему объявляли подозрение сотрудники НАБУ, стали объектом многочисленных шуток в сети. Председатель ГФС уверен, что это одеяло ему подбросили специально, чтобы спровоцировать шумиху в соцсетях.