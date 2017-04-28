Насирову сделали операцию
Ранее хирургическое вмешательство перенесли
Ранее хирургическое вмешательство перенесли
Сегодня, 28 апреля, отстраненному председателю ГФС Роману Насирову сделали операцию, которую на днях откладывали
Хирургическое вмешательство провели в украинском
Журналистам удалось снять Романа Насирова на больничной койке под новым одеялом и узнать о состоянии его здоровья.
Ранее фотографии Насирова под клетчатым одеялом в больнице «Феофания», в которой ему объявляли подозрение сотрудники НАБУ, стали объектом многочисленных шуток в сети. Председатель ГФС уверен, что это одеяло ему подбросили специально, чтобы спровоцировать шумиху в соцсетях.