В Южном городе появится поликлиника на 250 посещений в смену

Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной. Победившая компания обязуется все успеть до 15 декабря 2017 года. На это ей предоставят 313,2 млн рублей из федеральной и областной казны.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 мая.