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18:56 (мск), источник: Volga News

В Южном городе появится поликлиника на 250 посещений в смену

26 мая определят подрядчика, который построит поликлинику в Южном городе Волжского района, сообщается на сайте госзакупок.

Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной. Победившая компания обязуется все успеть до 15 декабря 2017 года. На это ей предоставят 313,2 млн рублей из федеральной и областной казны.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 мая.

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