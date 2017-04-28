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17:57 (мск), источник: Югополис

Путин вручил звезду Героя Труда главврачу ККБ № 1 Порханову

В Кремле состоялась церемония вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» пятерым гражданам страны за особые заслуги перед государством и народом.

— Большое, сложное и очень важное для людей хозяйство и у главного врача Краевой клинической больницы № 1 Владимира Алексеевича Порханова. На его счету десятки, может быть — тысячи спасённых жизней — тысячи, конечно, — сказал на вручении награды Владимир Путин. — А сфера активной практической деятельности огромна: самые сложные блестящие операции, исследования по целому ряду направлений, наставничество, конечно, и одновременно руководство крупнейшим медучреждением региона, совершенствование его технологической базы, организация в Краснодарском крае широкого диспансерного наблюдения и санитарной авиации. Именно о таких людях, как Владимир Алексеевич, принято говорить: талантливый человек талантлив во всём. И, что самое главное, свои многочисленные таланты он без остатка отдаёт людям.

В ответном слове Владимир Порханов поблагодарил президента за награду и отметил, что она присвоена в целом здравоохранению Кубани.

— Хочу сказать, что все операции, которые делаются у нас, а мы сделали за это время 63 тысячи операции на сердце, — у нас нет очереди на операции на сердце ни детям, ни взрослым. И всё это делается бесплатно, — сообщил Порханов.

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Путин вручил звезду Героя Труда главврачу ККБ № 1 Порханову
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