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18:38 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли трех станций московского метро закроют до 1 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU —В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Источник: Агентство «Москва»

С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник, 1 мая, будут закрыты южный вестибюль станции «Тушинская» и западный вестибюль станции «Кузьминки».

Кроме того, с 00:00 субботы также до начала работы метро 1 мая будет закрыт южный вестибюль станции «Сходненская».

В пресс-службе сообщили, что до 9 мая в северном вестибюле станции «Царицыно» закрыта для прохода пассажиров маршевая лестница (вход и выход пассажиров по эскалаторам); до 29 апреля частично ограничен вход пассажиров в вестибюль станции «Тимирязевская» после 22:00; до 1 мая будет частично ограничен вход пассажиров в вестибюль станции «Третьяковская» (со стороны платформы Калининской линии) после 22:00.

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

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