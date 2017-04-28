Вестибюли трех станций московского метро закроют до 1 мая

С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник, 1 мая, будут закрыты южный вестибюль станции «Тушинская» и западный вестибюль станции «Кузьминки».

Кроме того, с 00:00 субботы также до начала работы метро 1 мая будет закрыт южный вестибюль станции «Сходненская».