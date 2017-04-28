Вестибюли трех станций московского метро закроют до 1 мая
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU —В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU —В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в
С 22:00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник, 1 мая, будут закрыты южный вестибюль станции «Тушинская» и западный вестибюль станции «Кузьминки».
Кроме того, с 00:00 субботы также до начала работы метро 1 мая будет закрыт южный вестибюль станции «Сходненская».
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«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.