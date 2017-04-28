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17:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

1 мая казанские поликлиники будут работать по графику праздничного дня

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). 1 мая поликлиники Казани будут работать по графику праздничного дня.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Время работы взрослых поликлиник — с 8.00 до 17.00, детских — с 9.00 до 15.00.

29 апреля лечебно-профилактические учреждения города будут работать по субботнему графику — взрослые поликлиники с 8.00 до 18.00, детские — с 9.00 до 17.00 (вызовы и прием).

30 апреля обратиться во взрослые поликлиники можно будет с 9.00 до 15.00. В детских поликлиниках прием будет вестись на фильтре, сообщили в Управлении здравоохранения МЗ РТ по Казани.

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