1 мая казанские поликлиники будут работать по графику праздничного дня

Время работы взрослых поликлиник — с 8.00 до 17.00, детских — с 9.00 до 15.00.

29 апреля лечебно-профилактические учреждения города будут работать по субботнему графику — взрослые поликлиники с 8.00 до 18.00, детские — с 9.00 до 17.00 (вызовы и прием).

30 апреля обратиться во взрослые поликлиники можно будет с 9.00 до 15.00. В детских поликлиниках прием будет вестись на фильтре, сообщили в Управлении здравоохранения МЗ РТ по Казани.