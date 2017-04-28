1 мая казанские поликлиники будут работать по графику праздничного дня
(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). 1 мая поликлиники Казани будут работать по графику праздничного дня.
(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). 1 мая поликлиники Казани будут работать по графику праздничного дня.
Время работы взрослых поликлиник — с 8.00 до 17.00, детских — с 9.00 до 15.00.
29 апреля
30 апреля обратиться во взрослые поликлиники можно будет с 9.00 до 15.00. В детских поликлиниках прием будет вестись на фильтре, сообщили в Управлении здравоохранения МЗ РТ по Казани.