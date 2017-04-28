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18:36 (мск), источник: АиФ Самара

На аэродроме «Бобровка» 9 мая пройдет авиационный праздник

На аэродроме «Бобровка» пилоты покажут авиашоу, а для желающих будут организованы воздушные прогулки на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию и парашютные прыжки.

9 мая в 14:00 на аэродроме «Бобровка» пройдет авиационно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы, сообщает правительство Самарской области.

На аэродроме будет выставлено оружие и военная техника времен Великой отечественной войны, авиационная техника, тепловой аэростат, кроме того выступят творческие коллективы.

Пилотажная группа «РУСЬ» на пяти реактивных самолетах Л-39 покажет воздушное шоу. Также будет совершён демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2. Летчики на спортивных самолетах Як-52 продемонстрируют групповой и одиночный пилотаж. Затем пройдёт имитация воздушного боя, спортсмены-парашютисты совершат парашютные прыжки. И конечно же в этот день можно будет увидеть полеты вертолетов и самолетов малой авиации, дельтапланеристов.

Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию самолетов и парашютные прыжки.

Вход свободный.

Организатор мероприятия Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России.

До аэродрома можно добраться на личном транспорте по автодороге Самара-Кинель-Богатое до села Бобровка, от АЗС поворот влево на поселок Октябрьский, далее на аэродром. Маршрутным автобусом № 126 ЮГ ж/д. вокзал г. Самара — ЦАВ — г. Кинель (автовокзал), далее на такси (250 рублей) до поселка Октябрьский (аэродром).

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