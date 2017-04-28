На аэродроме «Бобровка» 9 мая пройдет авиационный праздник
На аэродроме «Бобровка» пилоты покажут авиашоу, а для желающих будут организованы воздушные прогулки на самолетах и вертолетах,
На аэродроме «Бобровка» пилоты покажут авиашоу, а для желающих будут организованы воздушные прогулки на самолетах и вертолетах,
9 мая в 14:00 на аэродроме «Бобровка» пройдет
На аэродроме будет выставлено оружие и военная техника времен Великой отечественной войны, авиационная техника, тепловой аэростат, кроме того выступят творческие коллективы.
Пилотажная группа «РУСЬ» на пяти реактивных самолетах Л-39 покажет воздушное шоу. Также будет совершён демонстрационный полет исторического экземпляра самолета По-2. Летчики на спортивных самолетах Як-52 продемонстрируют групповой и одиночный пилотаж. Затем пройдёт имитация воздушного боя,
Для желающих будут организованы воздушные прогулки, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах,
Вход свободный.
Организатор мероприятия Самарский областной аэроклуб ДОСААФ России.
До аэродрома можно добраться на личном транспорте по автодороге