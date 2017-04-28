Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 5 мая 2017 года

30 апреля — Празднование православного Дня жен-мироносиц. На парковой сцене мероприятие откроется праздничным концертом. В этот день на территории парка Дубки будут организованы мастер-классы для детей и различные спортивные мероприятия.

В течение всего праздника будет работать полевая кухня, а гостей угостят свежим сбитнем (Парк Дубки, Ленинский район). Начало в 12:00.

30 апреля — С симфонической программой выступит оркестр Мариинского театра под управлением Валерий Гергиева. (Нижегородская филармония, Кремль, корпус 2). Начало в 12:00.

1 мая — Празднование «Красной горки» в Нижнем Новгороде. Это праздник окончательной победы весны над зимними холодами. В этот день гости поучаствуют в старинных обрядах и хороводах, потанцуют, споют любимые песни у самовара, поиграют в городки и запустят воздушных змеев. Родители с детьми смогут принять участие в увлекательном народном состязании — «катании крашеных яиц». В празднике примут участие: фольклорные ансамбли «Свети-Цвет», «Синий лён», «Макошь», «Чекуры», «Покрова», «Светлица» «Оладушки», КИР «Новик», мастера декоративно-прикладного искусства. (ул. Горбатовская, 41., Музей быта народов Нижегородского Поволжья «Щёлковский хутор»). Начало в 13:00.

1 мая — Гала-концерт XIII Городского конкурса патриотической песни. (Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23). Начало в 15:00.

1 мая — Вторая Монстрация — ежегодное пародийное шествие, массовая художественная акцию в форме демонстрации. Парадная колонна участников торжественно пройдет по улице Рождественской, а потом соберется на площади Маркина. Сбор всех желающих в 14:30 на площадке у ул. Рождественской, 4.

3 мая — В рамках Пасхального фестиваля на сцене Нижегородской филармонии пройдет второй благотворительный концерт с участием солистов академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством художественного руководителя академии, народной артистки России Ларисы Гергиевой. Артисты представят камерную программу из русских романсов и мировых оперных шедевров (Нижегородская филармония, Кремль, корпус 2). Начало в 19:00.

5 мая — Историко-патриотический квест «Горьковская правда», приуроченный к юбилею великого русского писателя, Максима Горького! Участие в квесте — даст возможность не только открыть для себя личную историю писателя, но и прикоснуться к его творчеству. (ул. Большая Покровская 37, филологический факультет. Необоходима предварительная запись). Начало в 15:00.

Дни работы Приволжского филиала ГЦСИ «Арсенал» в Нижнем Новгороде в майские праздники:

С 29 апреля по 3 мая и с 5 по 10 мая правое крыло Арсенала открыто с 12:00 до 20:00. Для посещения в эти дни открыты четыре выставки: «Отоваренная мечта» — экскурс в историю советского дефицита, «Голландский музейный плакат. 1985−1997», «Свежий слой» — выставка о современном уличном искусстве и нижегородских культурных традициях, «В нижегородском порту» — серия фотографий Владислава Ефимова (Москва), сделанных в январе 2017 года на Стрелке. Левое крыло Арсенала не работает 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. (Кремль, корпус 6).