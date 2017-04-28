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18:18 (мск), источник: ТАСС

Умер поэт Ион Деген

Он скончался в Израиле на 92-м году жизни.

МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апреля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, ас танковых сражений и поэт Ион Деген скончался в Израиле на 92 году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма Авраам Гринзайд.

«Мне самому только что позвонили и сообщили, что Ион Деген умер, он очень болел», — сказал Гринзайд. «Ион для нас был знаменем, мы его очень ценили», — добавил он.

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Как отметил в беседе с ТАСС глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, Деген в годы Великой Отечественной войны был одним из самых знаменитых советских танковых асов. «Его поэтический дар, который я называю “лейтенантской поэзией”, позволил передать ощущения человека, который не раз смотрел в глаза смерти. Думаю, его стихотворение “Мой товарищ, в смертельной агонии” будут помнить вечно», — подчеркнул Горин.

Деген — русский, советский и израильский поэт и писатель, автор стихотворения «Мой товарищ, в смертельной агонии». В июле 1941 года в 16 лет он добровольцем пошел на фронт в истребительный батальон, состоявший из учеников девятых и десятых классов. 15 октября 1942 года получил ранения во время разведки в тылу противника. В июне 1944 года был назначен командиром танка во 2-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, участвовал в Белорусской наступательной операции 1944 года. В январе 1945 года был тяжело ранен.

Деген — признанный танковый ас Великой Отечественной войны, он уничтожил 12 немецких танков и 6 самоходных орудий противника.

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