Первомайский праздник в Уфе: фестиваль танца, турнир по мини-футболу и дискотека

Уже в субботу, 29 апреля, в башкирской столице запустят все городские фонтаны. А вместе с ними уфимцам подарят концертные программы и другие развлечения.

В Деме с 14.00 около дворца творчества «Орион» горожан будут ждать с номерами танцоры, экологический квест, ярмарка творческих работ. Фонтан запустят в 17.00.

В сквере «Театральный» (около Гостиного двора) гостей ждут в 13 часов на запуск фонтана «Семь девушек», а после там пройдет концерт и дискотека.

На площади «Салавата Юлаева» вода в фонтане забьет в 14.00, а в сквере Мустая Карима в 12.00.

В затонском парке «Волна» пройдет мини-турнир по футболу, конкурс рисунков на асфальте для малышей. Сипайловский парк «Кашкадан» встретит уфимцев программой, посвященной международному Дню танца.

На площади имени Ленина с 14.00 до 18.00 часов пройдет городской фестиваль танца. В 12.00 запустят фонтан перед Дворцом молодежи, а в 14 часов оживет светомузыкальный фонтан в Орджоникидзевском районе Уфы.