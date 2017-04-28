Опубликован график отключений горячего водоснабжения в Казани на май

(Город Казань KZN.RU, 28 апреля). На портале KZN.RU публикуется график отключений горячего водоснабжения жилых домов, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Напомним, с 28 апреля официально завершился отопительный сезон 2016−2017 годов. По завершению отопительного периода разворачиваются ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному периоду на объектах теплоснабжения, на системах отопления потребителей. Как сообщает Комитет ЖКХ, Казанские тепловые сети АО «Татэнерго» в этом году разделили весенние опрессовки тепловодов по времени: 2—4 мая проводятся испытания тепловодов в южной части города, а 10—14 мая в заречной части города.

В связи с опрессовкой тепловодов №№ 1, 2, 4, 11 от Казанской ТЭЦ — 1 (ЦЭР) планируется отключение горячего водоснабжения со 2 по 4 мая по адресам:

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 171 В, 185, 187/8;

Агрономическая, 4, 6, 18, 20;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48.

Гаспринского, 29, 31;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Дзержинского, 11;

Достоевского, 50, 52, 66;

А. Еники, 17б;

Зинина, 24, 34;

Г. Камала, 18, 26, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш. Камала, 4;

Ф. Карима, 2/22, 9, 26;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Качалова, 76, 77, 77а;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Луковского, 8а, 8б, 8в;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 24;

К. Маркса, 16а;

Модельная, 8, 10;

Назарбаева, 9/2, 10, 12а, 12а к.1, 12 В, 35/1, 47, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

К. Насыри, 42, 44;

Островского, 12, стр. 101, 107;

Павлюхина, 37, 57, 99б (стр. 1.1), 99б (стр. 1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 112;

Парижской Коммуны, 19;

Петербургская, 65а;

Право-Булачная, 47;

Промысловая, 5;

Сайдашева, 19;

Садыковой, 20, 22;

Саид-Галеева, 25;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Сафьян, 6/8, 8;

Спартаковская, 35, 87, 88б (стр. 2.1), 88б (стр. 2.2), 89;

Султан, 8;

Х. Такташ, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Техническая, 35, 39а, 39б;

Тельмана, 40, 42;

Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тихомирнова, 19;

Тукая, 57, 75 г, 102б, 106а;

Пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Университетская, 4/34;

Чернышевского, 33;

Шаляпина, 14/83;

Шахиди, 1/15;

Щербаковский переулок, 7;

Япеева, 10;

Яшь Кочь, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е.

В связи с опрессовкой тепловодов №№ 20, 21, 22 от котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения со 2 по 4 мая в жилых домах:

Ч. Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

С. Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21;

Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45;

Гвардейская, 31;

Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.2, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22 В, 22 г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11; стр. 1, стр.3; 12, 13, 14, 14а, 16а-18, 16−22, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65;

переулок Дуслык, 4, 6, 6/1;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Академика Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;

Р. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;

Г. Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

пр. А. Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, стр.6−25, 34а, 34б, 34в;

Г. Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;

Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, стр.3/1, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;

Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27;

Крутая, 2;

А. Кутуя, 110а, 110б;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Минская, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Новоселья, 4, 6, 10;

Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8 В, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20 В, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

пр. Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57 к.1, 57а, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 к.1, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 168, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 186, 190, 192;

Родина, 29, 31, 33;

Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тулпар, 7;

Тыныч, 1, 3, 8;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 14, 15, 17;

Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

В связи с опрессовкой тепловода № 6 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 12 мая в пос. Урицкого, роддомах №№ 2, 4, горбольницах №№ 9, 16, РЦР МЧС, госпитале ВОВ, профилактории КОС, стадионе «Тасма», в жилых домах:

Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;

Восстания, 60, 62;

Восход, 45;

Гагарина, 24, 26, 28б;

Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;

пр. Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14;

Коломенская, 17;

Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34;

Мухамадьярова, 34.

В связи с опрессовкой тепловода № 6 от Казанской ТЭЦ — 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 12 мая в жилых домах:

Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;

Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24;

Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;

Я. Гашева, 3;

Голубятникова, 13, 19а, 21а;

пр. Ибрагимова, 25, 27, 29;

Академика Короленко, 40, 50а, 52, 81, 83, 85, 109;

Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

В связи с опрессовкой тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 12 мая на стадионе «Рубин».

В связи с опрессовкой тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 12 мая в жилых домах:

Базарная, 2, 7а;

Бондаренко, 3, 9, 15а, 15б, 33;

Восстания, 28, 32;

Декабристов, 8, 10;

пр. Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 89;

Краснококшайская, 71/9, 75а, 86, 92;

Односторонка Гривки, 10, 48;

Солдатская, 3, 5;

С. Хакима, 3, 5, 5а;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8;

пр. Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27;

Яруллина, 6.

В связи с опрессовкой тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 12 мая в «Татнефть-Арене», аквапарке «Ривьера», дворце «Единоборств», «Казань Арене», ДВВС, в жилых домах:

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;

Адоратского, стр. 1, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г;

пр. Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;

Бондаренко, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;

Мусина, 1;

Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

С. Хакима, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60, стр.60/6, стр.60/7, стр.60/8, стр.60/9;

Четаева, 10, 14а, 20, 22, 24, 34а, 45;

пр. Ямашева, 29;

Чистопольская, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86.

В связи с опрессовкой тепловода № 10 от Казанской ТЭЦ — 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 12 мая в жилых домах:

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;

Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;

Годовикова, 15, 16;

Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37;

Карагандинская, 6, 6а;

Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

О. Кошевого, 20;

Ленинградская, 22, 60, 60б;

Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11, 11 корп.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55;

Лядова, 9а, 15;

Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;

Малая Армавирская, 9/31;

Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

Пржевальского, 2, 4;

Северополюсная, 30;

Симонова, 6, 15;

Трамвайная, 17;

Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;

Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а;

Шадрина, 1.

В связи с опрессовкой тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ — 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 12 мая делового центра «Релита», ДК «Химиков», жилых домов:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26 (№№ 1, 2), 34, 35, 36, 37, 39;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

Вахитова, 5 корп.2, 5 корп.3;

Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Восстания, 67а, 80, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 секц.1−10;

Выборгская, 2, 3, 4;

Горсоветская, 2а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;

Дежнева, 2 корп.1, 2 корп.2, 4 корп.1, 4 корп.2;

Декабристов, 83, 85, 87, 89, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

пр. Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;

Калугинская, 4;

Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1−8), 2 (секции 9, 10, 11), 2 (секции 12, 13, 14), 2 (секция 15);

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25 корп.2;

Ленская, 10;

Лушникова, 6, 8, 10;

Малая Крыловка, 27;

Окольная, 28, 30, 94а корп.1, 94а корп.2;

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Проточная, 8в;

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 48, 51/11;

Соловецких юнг, 1, 7;

Тверская, 5, 9б;

Ш. Усманова, 11а, 11б, 11 В, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3, 6, 7а;

Чкалова, 7б;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;

Ютазинская, 14, 16, 18;

Ягодинская, 25;

пр. Ямашева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22;.

В связи с опрессовкой тепловодов №№ 17, 18, 19 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 12 мая роддома № 1, горбольницы № 7, тепловода «Алгоритм», здания администрации Ново-Савиновского района, жилых домов:

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;

Адоратского, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34 В, 35, 36, 36б, 36 В, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;

пр. Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 18/41, 20а, 21, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;

Бондаренко, 3б;

Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

Восстания, 25;

Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30,

38, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;

Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;

пр. Ибрагимова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;

Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;

Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17,19, 20, 22, 24, 26, 30;

Мусина, 7, 9, 23, 21, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;

Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79 (п.1−12), 79 (п.13−24), 81, 85, 85а;

Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29 В, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59а, 59 В, 59 г, 62, 63, 63а, 64 (кв.1−350), 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

пр. Ямашева, 28, 30, 31, 31а (1, 2 подъезды), 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1, 104 корп.2, 108, 110, 112;.

После опрессовок в связи с текущим и капитальным ремонтом на тепловодах №№ 2, 6, 8, 10, 11, 20, 21 будет отсутствовать горячее водоснабжение в ряде домов Казани.

В связи с текущим и капитальным ремонтом тепловода № 2 от Казанской ТЭЦ-1 планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 23 мая в районе Казанского Кремля, ЦУМа, Дворца спорта, Центрального стадиона, жилых домов:

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8;

Дзержинского, 11;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

К. Маркса, 16а;

Островского, 12;

Право-Булачная, 47;

Саид-Галеева, 25;

Тельмана, 40, 42.

Б. Шахиди, 1/15;

Чернышевского, 33;

Япеева, 10.

В связи с реконструкцией, текущим и капитальным ремонтом тепловода № 2 от Казанской ТЭЦ-1 планируется отключение горячего водоснабжения с 25 мая по 6 июня в ОАО «ГК», КЭС, горбольницах №№ 5 и 20, тееатр им. Г. Камала, гостинице «Татарстан», в жилых домах:

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Гаспринского, 29, 31;

Г. Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш. Камала, 4;

Ф. Карима, 2/22, 9, 26;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Нариманова, 50, 52, 66а;

К. Насыри, 42, 44;

Парижской Коммуны, 19;

Сайдашева, 19;

Садыковой, 20, 22;

Сафьян, 6/8, 8;

Султан, 8;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

К. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тукая, 57, 75 г, 102б, 106а;

Университетская, 4/34.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 6 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 13 по 23 мая в кв. 1, 2, 3 пос. Урицкого, роддоме № 2, горбольнице № 9, в жилых домах:

Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;

Восход, 45;

Декабристов, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;

пр. Ибрагимова, 2, 4, 6;

Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 34;

Коломенская, 17;

Мухамадьярова, 34.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 6 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 30 мая в жилых домах:

Гагарина, 24, 26, 28б;

Декабристов, 178а;

пр. Ибрагимова, 12, 14.

Академика Королева, 19.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 6 от Казанской ТЭЦ — 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 13 по 23 мая в жилых домах:

Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;

Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24;

Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;

Я. Гашева, 3;

Голубятникова, 13, 19а, 21а;

пр. Ибрагимова, 25, 27, 29;

Академика Короленко, 40, 50а, 52, 81, 83, 85, 109;

Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 24 мая по 6 июня на стадионе «Рубин».

В связи с текущим ремонтом тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 24 мая по 6 июня в жилых домах:

пр. Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а;

Восстания, 28, 32;

пр. Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27;

Бондаренко, 9, 15а, 15б;.

В связи с реконструкцией тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 24 мая по 13 июня в жилых домах: пр. Ямашева, 21, 23, 25, 27.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 10 от Казанской ТЭЦ — 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 13 по 23 мая в жилых домах:

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;

Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;

Годовикова, 15, 16;

Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37;

Карагандинская, 6, 6а;

Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

О. Кошевого, 20;

Ленинградская, 22, 60, 60б;

Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11, 11 корп.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55;

Лядова, 9а, 15;

Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;

Малая Армавирская, 9/31;

Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

Пржевальского, 2, 4;

Северополюсная, 30;

Симонова, 6, 15;

Трамвайная, 17;

Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;

Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а;

Шадрина, 1.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 10 от Казанской ТЭЦ — 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 30 мая в жилом доме № 45 по ул. Беломорская.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 10 от Казанской ТЭЦ — 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 13 по 23 мая в жилых домах:

Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а, 17/7, 19, 21, 23, 25;

Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24;

Восход, 45;

Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 55, 79а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Я. Гашека, 3;

Голубятникова, 13, 19а, 21а;

Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;

пр. Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 25, 27, 29;

Коломенская, 17;

Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 19, 30, 34;

Короленко, 40, 50а, 52а, 81, 83, 85, 109;

Мухамадьярова, 34;

Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

В связи с текущим тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ — 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 13 по 23 мая «Иделпресс», гостиницы «Сафар», банк «Ак Барс», Управление гидротехнических сооружений, жилых домов:

Базарная, 2, 7а;

Краснококшайская, 71/9, 75а, 86, 92;

Односторонка гривки, 10, 48;

Яруллина, 6.

В связи с текущим тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ — 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 29 мая по 5 июня роддома № 4, горбольницы № 16, РЦР МЧС, госпиталя ветеранов ВОВ, профилактория КОС, стадиона «Тасма», жилых домов: Восстания, 60, 62.

В связи с реконструкцией и текущим ремонтом тепловодов №№ 20, 21 от котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 10 по 23 мая в жилых домах:

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39;

Дубравная, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16а-18, 16−22, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65;

Академика Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а;

Р. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 101, 100/1, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 119;

Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;

Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 11, 15/21;

пр. Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а;

Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а;

Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 79, 83, 87, 91, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109.

Данный график является предварительным, указанные в графике работы могут быть скорректированы по результатам опрессовок. Сотрудники Комитета ЖКХ рекомендуют горожанам обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах, расположенных в подъездах домов. Информацию о сроках проведения ремонта, возобновления горячего водоснабжения горожанам должны предоставлять обслуживающие жилой фонд управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, а также теплоснабжающие компании.

График отключений горячего водоснабжения жилых домов филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети на июнь будет опубликован на сайте KZN.RU позднее. Напомним также, что на портале KZN.RU опубликован график ремонта и гидроопрессовок «Казэнерго» на 2017 год.