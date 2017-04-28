Урганта не хотят пускать в Лебедянь из-за шуток о разлитом соке

«Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим», — сказал первый замглавы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань.

Поводом для шуток в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале стало ЧП на ООО «Лебедянский», в результате которого пострадали два человека. Также разлились тонны литров сока.