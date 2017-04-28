Урганта не хотят пускать в Лебедянь из-за шуток о разлитом соке
Телеведущего Ивана Урганта не хотят пускать в Лебедянь
Телеведущего Ивана Урганта не хотят пускать в Лебедянь
«Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим», — сказал первый замглавы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань.
Поводом для шуток в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале стало ЧП на ООО «Лебедянский», в результате которого пострадали два человека. Также разлились тонны литров сока.
Как утверждает Головань, слова Урганта «обидные и глупые». По словам чиновника, это не первое апреля, и речь идет о беде, когда едва не погибли люди.