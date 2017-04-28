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19:20 (мск), источник: Газета.Ру

Урганта не хотят пускать в Лебедянь из-за шуток о разлитом соке

Телеведущего Ивана Урганта не хотят пускать в Лебедянь из-за шуток о разлитом соке, сообщает Gorod48.

«Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим», — сказал первый замглавы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань.

Поводом для шуток в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале стало ЧП на ООО «Лебедянский», в результате которого пострадали два человека. Также разлились тонны литров сока.

Новость о ЧП на ООО «Лебедянский» на 3:23

Как утверждает Головань, слова Урганта «обидные и глупые». По словам чиновника, это не первое апреля, и речь идет о беде, когда едва не погибли люди.

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