Gorillaz выпустили первый за семь лет альбом
Британская виртуальная группа Gorillaz представила новую пластинку Humanz.
Британская виртуальная группа Gorillaz представила новую пластинку Humanz.
Об этом участники коллектива сообщили в Twitter в пятницу, 28 апреля.
В альбом вошли 26 композиций. Большинство треков записаны в сотрудничестве с другими исполнителями, среди которых ямайский диджей и певец Popcaan, американский рэпер D.R.A.M., лидер британской группы Savages Дженни Бет, музыкант Ноэл Галлахер, а также
6 апреля основатель коллектива Деймон Албарн заявил, что у Gorillaz есть еще более 40 неопубликованных песен. Он рассказал, что дорабатывает треки и собирается выпустить их в ближайшие полтора года. В конце марта Gorillaz представили четыре музыкальных клипа на песни с Humanz.
Gorillaz — виртуальная