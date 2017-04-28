Gorillaz выпустили первый за семь лет альбом

Об этом участники коллектива сообщили в Twitter в пятницу, 28 апреля.

В альбом вошли 26 композиций. Большинство треков записаны в сотрудничестве с другими исполнителями, среди которых ямайский диджей и певец Popcaan, американский рэпер D.R.A.M., лидер британской группы Savages Дженни Бет, музыкант Ноэл Галлахер, а также хип-хоп-исполнители Винс Стейплс и Pusha T.

Humanz стал первым студийным альбомом Gorillaz за последние семь лет. Предыдущая пластинка под названием Plastic Beach вышла в марте 2010-го. Всего в дискографии группы четыре альбома.

Humanz стал первым студийным альбомом Gorillaz за последние семь лет. Предыдущая пластинка под названием Plastic Beach вышла в марте 2010-го. Всего в дискографии группы четыре альбома.

6 апреля основатель коллектива Деймон Албарн заявил, что у Gorillaz есть еще более 40 неопубликованных песен. Он рассказал, что дорабатывает треки и собирается выпустить их в ближайшие полтора года. В конце марта Gorillaz представили четыре музыкальных клипа на песни с Humanz.