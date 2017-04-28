В Уфе в парке «Первомайский» установят новые аттракционы
Три новых аттракциона появятся в этом году в парке «Первомайский» в северной части Уфы.
Три новых аттракциона появятся в этом году в парке «Первомайский» в северной части Уфы.
Как сообщили в администрации Уфы, речь идет о новой карусели, которую установят возле Дворца культуры, а также об аттракционе «Рыбалка» и новом батуте.
Откроется и многофункциональная спортивная площадка, построенная на средства спонсоров, на ней будут проходить различные матчи.
По данным мэрии, сейчас в парке заканчивается наведение порядка, которым занимаются коммунальные службы, а в начале мая места отдыха обработают от клещей и комаров.
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