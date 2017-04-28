В Башкирию придут дожди и грозы

Погода меняется с каждым днем: буквально неделю назад лежал снег и жители республики кутались в теплые шарфы, а уже к первомаю установится теплая погода — до +20 градусов.

29 апреля можно будет услышать первые раскаты грома — синоптики обещают грозу. Воздух днем прогреется до +16, +20 градусов. В Уфе столбик термометра покажет +18 градусов. В воскресенье также возможные дожди, при этом будет тепло: +20 градусов. 1 мая выглянет солнце, а днем столбик термометра покажет +21 градус — самое время для семейных выездов на природу.