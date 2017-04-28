Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Жена Краско поделилась откровенным снимком в воде - СМИ
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
20:40 (мск), источник: БЕЛТА

Пункт пропуска «Лесная-Рудавка» открыли в тестовом режиме для велосипедистов и пешеходов

Белорусская и польская стороны запустили велосипедно-пешеходное движение в тестовом режиме к началу работы сезонного пункта пропуска в этом году.

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сезонный речной пункт упрощенного пропуска «Лесная — Рудавка» открыли в тестовом режиме для велосипедистов и пешеходов, передает корреспондент БЕЛТА.

Читайте также
Беларусь и Совет Европы обсудили возможные направления сотрудничества

Белорусская и польская стороны запустили велосипедно-пешеходное движение в тестовом режиме к началу работы сезонного пункта пропуска в этом году. Здесь готовы принимать туристов с 28 апреля по 1 октября, при этом впервые его смогут пересекать в обе стороны не только водные туристы (на байдарках, маломерных судах), но и велосипедисты и пешеходы.

Начало велосипедно-пешеходному движению в пункте пропуска положила белорусско-польская группа во главе с губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым и маршалком Подлясского воеводства Ежи Лещинским.

«Сегодня открыли еще одну возможность посещения иностранными туристами Гродненского края, — отметил губернатор. — Создали немало туристических маршрутов для велосипедистов и хотели бы развивать на Августовском канале именно велотуризм, популярный в Европе. Буквально в километре отсюда проходят два европейских международных веломаршрута из Скандинавии в Южную Европу. Сегодня есть возможность заворачивать к нам, посещать Августовский канал». По мнению Владимира Кравцова, эта перспектива привлечет на канал бизнес, которому предоставляются условия. Кроме того, гости смогут открыть для себя удивительную природу Гродненского края. Это также возможность и для выездных туристов, которые смогут побывать на польской стороне канала, не ожидая в очередях в других пунктах пропуска.

Накануне в Августове состоялась рабочая встреча сторон, на которой подписано соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран. «Мы с коллегами подвели итоги работы за год и юридически оформили наши отношения в экономике, социальной сфере, культуре — до сих пор с соседским регионом Польши у нас такого соглашения не было. Этот документ — серьезный шаг для дальнейшего сотрудничества», — сказал Владимир Кравцов. Ежи Лещинский отметил, что у белорусского и польского региона много планов по сотрудничеству в разных направлениях. В туризме следующим шагом станет работа по открытию пункта пропуска «Софиево-Липчаны», который позволит в два раза сократить расстояние от Гродно до Августова.

Подчеркивалось, что пункт пропуска «Лесная-Рудавка» рассчитан именно для туристов. «Для меня пересечение границы на велосипеде оказалось комфортным, — поделился губернатор. — Конечно, все зависит от подготовленности человека, но сегодня люди все больше путешествуют на велосипедах, плавсредствах и даже пешком. Августовский канал предоставляет изумительные возможности для любителей активного отдыха и здорового образа жизни».

Открывшийся пункт пропуска уже сегодня встретил первого велотуриста. Ярослав Михайловский из Белостока добрался до населенного пункта вблизи Августовского канала на машине, затем пересел на велосипед и приехал на погранпереход. «Я прочитал в СМИ, что сегодня здесь планируют запустить велосипедное движение, и сразу же приехал. Я давно хотел воспользоваться возможностью безвизового въезда, чтобы проехать дорогой до Немана и увидеть шлюзы. Мой старший родственник рассказывал, как еще перед войной ездил до Немана этими велотропами, и я давно хотел повторить его путешествия», — рассказал турист. Его велосипед обклеен наклейками с названиями стран, где он побывал. Польский гость старается открывать для себя новые места именно на велосипеде.

Пункт пропуска «Лесная-Рудавка» весь сезон будет работать с 8.00 до 20.00. При этом отменяется заявительный принцип, по которому раньше сезонный погранпереход пересекали организованные группы. Сейчас каждый желающий турист, у кого есть виза либо разрешение на безвизовый въезд в парк «Августовский канал», может пересечь границу в этом живописном месте.

Пункт пропуска находится на территории погранзаставы имени Усова. Прибыть к нему можно по водному пути, по одному из веломаршрутов по берегам Августовского канала. На берегу водного пути в районе моста к шлюзу Волкушек будет работать пограничный наряд, который пропустит людей к самому переходу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на май для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
В ООН назвали самый «страдающий» от санкций российский регион
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО
В МИД ответили на заявление Белого дома об изоляции России в ООН
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
В «Яблоке» сообщили о почти ослепшей из-за нападения активистке
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Гончаренко vs. Каррера, Медведев vs. рекорд Нигматуллина Выделяем главные интриги 26-го тура чемпионата России
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь