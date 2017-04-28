Шнуров в новом стишке высмеял президентские выборы во Франции

Суета у французского трона! Я готов предложить вам пари: Сто процентов победа Макрона, Если имя возьмет он — Марин. Отложив с избирателем ужин, Устриц дюжину, пенистый эль, В духе времени выступить нужно. Чем Мари хуже Эммануэль?

Полная версия интервью с музыкантом выйдет 2 мая.

«Ленинград» устраивает юбилейный тур «20 лет на радость!». Группа выступит во Франции 3 мая, в преддверии второго тура президентских выборов в стране. Московский концерт состоится 13 июля на стадионе «Открытие арена».

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01 процента голосов, Марин Ле Пен — 21,3 процента. Они будут бороться за пост главы государства во втором туре, который намечен на 7 мая.

Шнуров часто публикует стихотворения на актуальные темы. В феврале он зачитал матерную оду, посвященную передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, а в январе опубликовал стих в честь средства для ванн «Боярышник».