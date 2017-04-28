Грозы или солнце: прогноз погоды на 29 апреля

Завтра в республике ожидается переменная облачность, во второй половине дня в северных районах местами слабые кратковременные дожди с грозами. Атмосферное давление нормальное. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

В Бричанах и Бельцах плюс 24, в Сороках и Оргееве — на градус меньше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове термометры покажут плюс 22. В Комрате воздух прогреется до 21 градуса и до плюс 20-ти — в Кагуле.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем в столице плюс 24, ночью — 8 градусов тепла.