Грозы или солнце: прогноз погоды на 29 апреля
Завтра в республике ожидается переменная облачность, во второй половине дня в северных районах местами слабые кратковременные дожди с грозами.
Завтра в республике ожидается переменная облачность, во второй половине дня в северных районах местами слабые кратковременные дожди с грозами.
Завтра в республике ожидается переменная облачность, во второй половине дня в северных районах местами слабые кратковременные дожди с грозами. Атмосферное давление нормальное. Ветер
В Бричанах и Бельцах плюс 24, в Сороках и Оргееве — на градус меньше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове термометры покажут плюс 22. В Комрате воздух прогреется до 21 градуса и до плюс 20-ти — в Кагуле.
В ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем в столице плюс 24, ночью — 8 градусов тепла.