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22:13 (мск), источник: Publika.md

Грозы или солнце: прогноз погоды на 29 апреля

Завтра в республике ожидается переменная облачность, во второй половине дня в северных районах местами слабые кратковременные дожди с грозами.

Источник: Publika.md

Завтра в республике ожидается переменная облачность, во второй половине дня в северных районах местами слабые кратковременные дожди с грозами. Атмосферное давление нормальное. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

В Бричанах и Бельцах плюс 24, в Сороках и Оргееве — на градус меньше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове термометры покажут плюс 22. В Комрате воздух прогреется до 21 градуса и до плюс 20-ти — в Кагуле.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем в столице плюс 24, ночью — 8 градусов тепла.

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