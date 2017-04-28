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28 апреля, источник: РИА Новости

Американский ведущий испугался «гигантского» паука в прямом эфире

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ведущий прогноза погоды на американском телеканале WGRZ Патрик Хаммер чуть не сорвал прямой эфир из-за паука, заползшего на объектив видеокамеры, сообщает Daily Mail.

Хаммер вел прогноз погоды, когда изображение карты на панорамном экране сменилось видом Нью-Йорка. Оказалось, что на камеру, снимающую город с высоты птичьего полета, заполз паук. Ведущий в панике отбежал в сторону, размахивая руками.

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«Это еще что такое?» — спросил Хаммер из-за кадра. «Мать природа», — ответил ему кто-то из коллег.

На этом «страсти» не закончились. Паук успел поймать в свои сети мошку и начал поедать ее в прямом эфире.

«Интересно, кто станет следующей жертвой», — пошутил ведущий. После этого паук начал двигаться в его сторону. Хаммер снова выбежал из кадра.

Он вернулся к работе, когда изображение на экране поменялось на таблицу с почасовым прогнозом погоды.

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