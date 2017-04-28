Американский ведущий испугался «гигантского» паука в прямом эфире
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ведущий прогноза погоды на американском телеканале WGRZ Патрик Хаммер чуть не сорвал прямой эфир
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ведущий прогноза погоды на американском телеканале WGRZ Патрик Хаммер чуть не сорвал прямой эфир
Хаммер вел прогноз погоды, когда изображение карты на панорамном экране сменилось видом
«Это еще что такое?» — спросил Хаммер
На этом «страсти» не закончились. Паук успел поймать в свои сети мошку и начал поедать ее в прямом эфире.
«Интересно, кто станет следующей жертвой», — пошутил ведущий. После этого паук начал двигаться в его сторону. Хаммер снова выбежал из кадра.
Он вернулся к работе, когда изображение на экране поменялось на таблицу с почасовым прогнозом погоды.