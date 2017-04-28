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28 апреля, источник: Интерфакс

Мэр Москвы задекларировал доходы

Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителей.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин в 2016 году заработал 6 млн 456 тыс. рублей, следует из сведений о доходах, опубликованных в пятницу вечером на официальном портале мэра и правительства столицы.

Таким образом, доходы градоначальника в прошлом году оказались примерно на том же уровне, что и годом ранее
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Как и прежде, в собственности Собянина находится гараж площадью почти 27 квадратных метров, в пользовании — квартира площадью 308,1 квадратных метров. Собянин не владеет автомобилями.

Сведения о ближайших родственниках в опубликованной декларации не содержатся.

Ранее сообщалось, что среди министров правительства Москвы наибольший доход в 2016 году в очередной раз получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин. Его годовой доход вырос с 89,9 млн рублей в 2015 году до 94,9 млн рублей в 2016-м. Согласно опубликованным сведениям о доходах и имуществе членов столичного правительства, у С. Черемина в собственности две квартиры, таунхаус, дача, шесть дачных участков, два «Мерседеса» и один «Лексус».

Декларированные доходы заместителей мэра Москвы за 2016 год колеблются от 6 до 7 млн рублей

Так, заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в прошлом году заработал почти 6,9 млн рублей, заместитель мэра города по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко — 6 млн рублей, заместитель мэра города по вопросам социального развития Леонид Печатников — 6,9 млн рублей, заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова — 6,35 млн рублей.

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Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина задекларировала годовой доход в размере чуть менее 6 млн рублей, глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин — 6,45 млн рублей.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заработал за 2016 год 6,8 млн рублей. В его собственности находится больше недвижимости и транспортных средств, нежели у его коллег. Так, М. Ликсутов владеет тремя земельными участками, жилым домом площадью более 2 тыс. кв. метров, квартирой площадью 178,6 кв. метров, двумя машино-местами и двумя нежилыми помещениями.

Кроме того, Ликсутов владеет тремя легковыми автомобилями («Лексус» и два «Мерседеса»), а также несколькими мототранспортными средствами.

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