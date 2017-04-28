Мэр Москвы задекларировал доходы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин в 2016 году заработал 6 млн 456 тыс. рублей, следует из сведений о доходах, опубликованных в пятницу вечером на официальном портале мэра и правительства столицы.

Таким образом, доходы градоначальника в прошлом году оказались примерно на том же уровне, что и годом ранее

Таким образом, доходы градоначальника в прошлом году оказались примерно на том же уровне, что и годом ранее

Как и прежде, в собственности Собянина находится гараж площадью почти 27 квадратных метров, в пользовании — квартира площадью 308,1 квадратных метров. Собянин не владеет автомобилями.

Сведения о ближайших родственниках в опубликованной декларации не содержатся.

Ранее сообщалось, что среди министров правительства Москвы наибольший доход в 2016 году в очередной раз получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин. Его годовой доход вырос с 89,9 млн рублей в 2015 году до 94,9 млн рублей в 2016-м. Согласно опубликованным сведениям о доходах и имуществе членов столичного правительства, у С. Черемина в собственности две квартиры, таунхаус, дача, шесть дачных участков, два «Мерседеса» и один «Лексус».