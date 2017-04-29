В Москве стартует сезон велопроката

Источник: РИА Новости

Как рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, в этом году стоимость наиболее популярных тарифов — для коротких поездок — не изменится, при этом для пользователей подготовили дополнительные ценовые предложения. К примеру, по просьбе москвичей будет добавлена такая опция, как страхование велосипеда.

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Система городского велопроката была создана в Москве в 2013 году. По данным портала, в 2016 году прокатными велосипедами воспользовались более 1,6 миллиона раз, что в 15 раз больше чем в 2014 году. Кроме того, в 2016 году впервые в столице появился прокат электробайков. Для того, чтобы получить велосипед впервые, нужно зарегистрироваться через терминал станции, на сайте velobike.ru или через мобильное приложение. С открытием МЦК у москвичей появилась возможность перевозить велосипеды в поездах кольца. Межпарковый прокат В этом году московских велосипедистов ожидает нововведение — в столичном парке «Сокольники» стартует межпарковый велопрокат.

Теперь у горожан будет возможность арендовать велосипед в одном парке, а вернуть его в другом

Проект запускает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с городским общественным велопрокатом. Поездки до получаса будут включены в стоимость доступа, а за время свыше 30 минут будет взиматься дополнительная плата. Доступ на 24 часа обойдется велосипедистам в 150 рублей, на месяц — в 600 рублей, а на весь сезон — в 1,2 тысячи рублей. Проект будет работать до 1 ноября.

Для аренды велосипеда нужно зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты, затем — оплатить доступ в терминале, на сайте или в мобильном приложении

После нужно будет ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда. Когда появится надпись «Удачной поездки», можно будет начинать прогулку. Первый маршрут проложат между «Сокольниками», садом имени Баумана и Таганским парком, сообщает портал. Новые велодорожки и станции В планы городских властей входит ежегодное увеличение числа станций велопроката, при этом почти 50 новых пунктов могут появиться уже в этом году.

Мы видим необходимость развивать этот направление активно, поскольку оно пользуется популярностью у москвичей. Ежегодно планируем увеличивать их количество на 50 станций и количество велосипедов минимум на 500 Алина Бисембаева Замруководителя департамента транспорта

По ее словам, проект необходимо развивать не только в центре.

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