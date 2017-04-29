В Петергофе открывается сезон фонтанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник «Петергоф» открывает свой летний сезон — 29 апреля впервые в 2017 году будут пущены все 150 фонтанов, расположенных в Верхнем саду и Нижнем парке, и четыре каскада. Особенностью этого сезона станет новая навигация — впервые в истории Петергофа публика увидит на аллеях Нижнего парка указатели на китайском языке.

Это впервые в истории Петергофа, но это совершенно необходимо, потому что китайцы сейчас составляют крупнейшую группу иностранных туристов, их доля — 10−15% в общем потоке

По ее словам, открывающийся сезон будет посвящен отмечаемому в этом году 300-летию визита Петра I в Версаль, который стал прообразом Петергофа. Создавая свою приморскую парадную резиденцию, Петр Великий вдохновлялся французскими примерами, отчего Петергоф называют также «русским Версалем». Петергофские фонтаны, большинство из которых были задуманы Петром, также были созданы по образцу фонтанов Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия.

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«В Купеческой гавани Петергофа есть памятник встрече Петра I и маленького французского короля Людовика XV, которому на момент визита русского царя в 1717 году было всего семь лет, и Петр писал, что его посетил “королище”. После церемонии открытия фонтанов мы будем предлагать нашим гостям осмотреть этот памятник», — рассказала Кальницкая. В этот же день откроется туристическая навигация в Финском заливе, которая позволит прибывать в Петергоф водным путем.

Гости Петергофа в новом сезоне увидят его масштабную реставрацию — наиболее заметна она в Марлинском саду. «Марлинский вал — самый большой проект реставрации в этом году, знакомые многим деревья с круглыми кронами будут выкорчеваны, и взамен посадим новые», — сообщила гендиректор музея.

В дирекции Петергофа отметили, что плохая погода, установившаяся в апреле в Петербурге, не стала препятствием для старта сезона, но сделала его непростым.

Туризм зимой и летом

В 2016 году Петергоф посетили около 5,2 млн российских и зарубежных туристов, за счет чего он сохраняет статус самого популярного туристического объекта России. В последний год музей-заповедник активнее продвигает возможности зимнего туризма, приглашая гостей на зимние праздники и выставки в своих музеях, число которых уже достигло 32.

«С начала 2017 года Петергоф посетили около 300 тысяч человек. Это говорит о том, что он становится привлекательным и без фонтанов, например, очень успешной была выставка костюма “Как одевался великий немой”, посещаемость Большого дворца выросла благодаря ей на 23%», — сказала Кальницкая.