Предприниматель из Гродно открыл отель для собак
Каждый владелец домашнего питомца рано или поздно сталкивается с проблемой: куда определить животное на время длительной командировки или отпуска?
Каждый владелец домашнего питомца рано или поздно сталкивается с проблемой: куда определить животное на время длительной командировки или отпуска?
Казалось бы, вот она, незанятая ниша для активных и предприимчивых. Но так ли просто организовать гостиницу для домашних любимцев и стоит ли вообще начинать дело? Павел Свирбутович из Гродно уже несколько лет пытается найти в городе хороший и недорогой участок под такой проект. Но пока вынужден принимать своих пушистых постояльцев в домике в небольшой деревне в 11 километрах от города.
Павел СВИРБУТОВИЧ: В моем случае все очень сложно. Нет пока у нас в законодательстве такого понятия, как зоогостиница.
С Павлом Свирбутовичем, владельцем гостиницы для котов и собак, мы встретились в кафе в центре Гродно. К себе он не приглашает — в отеле идет ремонт и подготовка к новому сезону отпусков, постояльцев там нет.
— Работа в этой сфере носит ярко выраженную сезонность, — объясняет мне Павел. — Услуга востребована, только когда горожане массово уезжают в отпуска. В Гродненском районе есть, кстати, еще одна гостиница для животных — в деревне Зарица. Пожилая пара берет на время домашних питомцев. Но на серьезный уровень они не выходят. Работают от случая к случаю.
— Почему вы решили заняться таким непростым делом?
— Так жизнь сложилась, — улыбается Павел. — По образованию ветеринар. Два высших образования. Окончил Гродненский аграрный, а недавно еще и Витебскую ветеринарную академию по специальности Хирургия. Отслужил в кинологической службе в пограничных войсках в Сморгони, в/ч 2044. Многому там научился — занимался курсами подготовки специальных собак для таможни, охраны и так далее. Это серьезная, долгая и дорогая подготовка. Поработал немного на госслужбе, но однажды решил, что стоит попробовать открыть свое дело.
— И сразу начали с гостиницы?
— Да. С самого начала пытался организовать бизнес в частном доме, который остался в наследство от отца. Сейчас как вспомню, что там было, — диву даюсь. Как только туда люди своих животных отдавали? Но все делал, как мог и как умел. Нашел строительные материалы, инструмент и склепал сарайчики. И ведь пошли клиенты. Но однажды решил это дело прекращать — чисто
После этого Павел решил действовать сам. Начал просматривать объявления о продаже домиков и бесхозных зданий, предлагаемых с аукционов. Но с этим делом несколько лет назад все выглядело печально. Выставят несколько зданий в труднодоступных деревнях — и все на этом. Только сейчас, по его словам, ситуация стала меняться в лучшую сторону. Тем не менее Свирбутович влез в долги и купил домик в 11 километрах от Гродно, в деревушке Путно.
— В моем случае все очень сложно. Нет пока у нас в законодательстве такого понятия, как зоогостиница. Непонятно, сколько домашних животных я могу содержать на частном подворье в деревне. В городе, к счастью, такие нормы уже прописали. У нас ведь не так, как за границей. У них все, что не запрещено, можно, а у нас наоборот. А часто так хочется на свои вопросы услышать конкретные ответы.
Вокруг нового дома Свирбутовича соседей почти нет — несколько ветхих строений работники сельсовета снесли, лишь живет одинокая бабушка, которая держит хозяйство. Деревенский дом, который имеет статус гостиницы, разгорожен на несколько секций. На участке в 20 соток хозяин оборудовал 11 выгулов, 7 из которых — крытые. Отель может принимать более трех десятков собак и кошек одновременно. Животные проводят на улице не менее 5—6 часов в сутки. Организовано двухразовое питание. Никаких полуфабрикатов и корма из пакетов. Только свежее мясо и крупы.
— Недавно хотел открыть при гостинице ветеринарную аптеку, — рассказывает Павел. — И снова наткнулся на проблемы. Никто не знает в госорганах, как это делать и с чего мне начинать. Очень мало информации и не хватает помощи и поддержки. Правда, сейчас в центре города на большом экране пустили рекламу с указанием возможных видов деятельности и номеров телефонов, по которым можно обратиться к специалистам.
Отель может принимать более трех десятков собак и кошек одновременно.
Если ввести словосочетание гостиница для животных в поисковик, то он выдаст массу красивых картинок с милыми котиками и собачками, которые чинно сидят на модных диванах или в клетках. Павел Свирбутович уверен: иллюстрации эти — для тех, кто живет на Рублевке в Москве. А у нас люди считают деньги, и ехать 22 км в обе стороны, чтобы отвезти в гостиницу собаку или кота, желают далеко не все. Поэтому хозяин отеля ищет подходящее место в городе. Он уверен, что открой такой отель поближе к клиентам — и заказов станет в разы больше:
— Моя практика содержания животных в городском доме показывает, что владельцы питомцев гораздо охотнее оставляют их именно в городе. Но здесь должна быть соответствующая санитарная зона, ведь проверяющие и без того придираются к каждой мелочи. Последние две проверки закончились для меня вручением штрафа за мусор во дворе. Доказывал два часа, что кусок линолеума, доски и старый чемодан — это не мусор, а нужные мне вещи. В моем деле ведь каждая мелочь может пригодиться. Но представитель санслужбы сказала: Все пора выкинуть на помойку. Обычно приезжают целой делегацией на двух машинах. Но так как в содержании животных никто особо не разбирается, штраф дают за то, что лежит на поверхности.
Павел долго сетовал на замаскированность
Директор Гродненского областного учреждения финансовой поддержки предпринимателей Александр Пономарев уверен: принципиальные моменты, которые должны помочь малому и среднему бизнесу развиваться и чувствовать себя увереннее, уже вошли в проект законодательных актов, направленных на раскрепощение деловой инициативы и проходящих сейчас общественное обсуждение.
Павел Свирбутович прав — особенно остро стоит вопрос собственности зданий и помещений. Многие заводы сдают неиспользуемые здания в аренду и почивают на лаврах, ведь арендаторы дают им прибыль, а значит, основной вид деятельности можно вести не столь старательно. Очень болезненный вопрос переоценки неиспользуемого госимущества. Также одна из болезней, которая поражает многих бизнесменов, — огромные штрафные санкции. Директива № 4 О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности была неплоха, но сработала не до конца. Важно не менять правила игры во время самой игры. Многое не удалось воплотить не потому, что госслужащие плохие, а потому, что
tanula.k@mail.ru.