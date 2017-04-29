Предприниматель из Гродно открыл отель для собак

— Так жизнь сложилась, — улыбается Павел. — По образованию ветеринар. Два высших образования. Окончил Гродненский аграрный, а недавно еще и Витебскую ветеринарную академию по специальности Хирургия. Отслужил в кинологической службе в пограничных войсках в Сморгони, в/ч 2044. Многому там научился — занимался курсами подготовки специальных собак для таможни, охраны и так далее. Это серьезная, долгая и дорогая подготовка. Поработал немного на госслужбе, но однажды решил, что стоит попробовать открыть свое дело.

— Работа в этой сфере носит ярко выраженную сезонность, — объясняет мне Павел. — Услуга востребована, только когда горожане массово уезжают в отпуска. В Гродненском районе есть, кстати, еще одна гостиница для животных — в деревне Зарица. Пожилая пара берет на время домашних питомцев. Но на серьезный уровень они не выходят. Работают от случая к случаю.

С Павлом Свирбутовичем, владельцем гостиницы для котов и собак, мы встретились в кафе в центре Гродно. К себе он не приглашает — в отеле идет ремонт и подготовка к новому сезону отпусков, постояльцев там нет.

Казалось бы, вот она, незанятая ниша для активных и предприимчивых. Но так ли просто организовать гостиницу для домашних любимцев и стоит ли вообще начинать дело? Павел Свирбутович из Гродно уже несколько лет пытается найти в городе хороший и недорогой участок под такой проект. Но пока вынужден принимать своих пушистых постояльцев в домике в небольшой деревне в 11 километрах от города.

— И сразу начали с гостиницы?

— Да. С самого начала пытался организовать бизнес в частном доме, который остался в наследство от отца. Сейчас как вспомню, что там было, — диву даюсь. Как только туда люди своих животных отдавали? Но все делал, как мог и как умел. Нашел строительные материалы, инструмент и склепал сарайчики. И ведь пошли клиенты. Но однажды решил это дело прекращать — чисто по-человечески было неудобно перед соседями. Они не жаловались, но самому неприятно, когда пять-шесть собак вдруг начинают лаять на все голоса. Написал письмо в горисполком: Могу ли я получить участок или неиспользуемое помещение под строительство зоогостиницы? Мне ответили: Участков по данному целевому назначению не сформировано.

После этого Павел решил действовать сам. Начал просматривать объявления о продаже домиков и бесхозных зданий, предлагаемых с аукционов. Но с этим делом несколько лет назад все выглядело печально. Выставят несколько зданий в труднодоступных деревнях — и все на этом. Только сейчас, по его словам, ситуация стала меняться в лучшую сторону. Тем не менее Свирбутович влез в долги и купил домик в 11 километрах от Гродно, в деревушке Путно.

— В моем случае все очень сложно. Нет пока у нас в законодательстве такого понятия, как зоогостиница. Непонятно, сколько домашних животных я могу содержать на частном подворье в деревне. В городе, к счастью, такие нормы уже прописали. У нас ведь не так, как за границей. У них все, что не запрещено, можно, а у нас наоборот. А часто так хочется на свои вопросы услышать конкретные ответы.

Вокруг нового дома Свирбутовича соседей почти нет — несколько ветхих строений работники сельсовета снесли, лишь живет одинокая бабушка, которая держит хозяйство. Деревенский дом, который имеет статус гостиницы, разгорожен на несколько секций. На участке в 20 соток хозяин оборудовал 11 выгулов, 7 из которых — крытые. Отель может принимать более трех десятков собак и кошек одновременно. Животные проводят на улице не менее 5—6 часов в сутки. Организовано двухразовое питание. Никаких полуфабрикатов и корма из пакетов. Только свежее мясо и крупы.

— Недавно хотел открыть при гостинице ветеринарную аптеку, — рассказывает Павел. — И снова наткнулся на проблемы. Никто не знает в госорганах, как это делать и с чего мне начинать. Очень мало информации и не хватает помощи и поддержки. Правда, сейчас в центре города на большом экране пустили рекламу с указанием возможных видов деятельности и номеров телефонов, по которым можно обратиться к специалистам.

Отель может принимать более трех десятков собак и кошек одновременно.

Если ввести словосочетание гостиница для животных в поисковик, то он выдаст массу красивых картинок с милыми котиками и собачками, которые чинно сидят на модных диванах или в клетках. Павел Свирбутович уверен: иллюстрации эти — для тех, кто живет на Рублевке в Москве. А у нас люди считают деньги, и ехать 22 км в обе стороны, чтобы отвезти в гостиницу собаку или кота, желают далеко не все. Поэтому хозяин отеля ищет подходящее место в городе. Он уверен, что открой такой отель поближе к клиентам — и заказов станет в разы больше:

— Моя практика содержания животных в городском доме показывает, что владельцы питомцев гораздо охотнее оставляют их именно в городе. Но здесь должна быть соответствующая санитарная зона, ведь проверяющие и без того придираются к каждой мелочи. Последние две проверки закончились для меня вручением штрафа за мусор во дворе. Доказывал два часа, что кусок линолеума, доски и старый чемодан — это не мусор, а нужные мне вещи. В моем деле ведь каждая мелочь может пригодиться. Но представитель санслужбы сказала: Все пора выкинуть на помойку. Обычно приезжают целой делегацией на двух машинах. Но так как в содержании животных никто особо не разбирается, штраф дают за то, что лежит на поверхности.

Павел долго сетовал на замаскированность бизнес-инкубаторов. Накипело. Многие его друзья тщетно обивают пороги в поисках государственной службы, боясь, что с организацией собственного дела ничего не получится. Многие из них вполне могли бы начать собственный бизнес. Они многое умеют делать. Но страх оказывается сильнее.

Директор Гродненского областного учреждения финансовой поддержки предпринимателей Александр Пономарев уверен: принципиальные моменты, которые должны помочь малому и среднему бизнесу развиваться и чувствовать себя увереннее, уже вошли в проект законодательных актов, направленных на раскрепощение деловой инициативы и проходящих сейчас общественное обсуждение.

Павел Свирбутович прав — особенно остро стоит вопрос собственности зданий и помещений. Многие заводы сдают неиспользуемые здания в аренду и почивают на лаврах, ведь арендаторы дают им прибыль, а значит, основной вид деятельности можно вести не столь старательно. Очень болезненный вопрос переоценки неиспользуемого госимущества. Также одна из болезней, которая поражает многих бизнесменов, — огромные штрафные санкции. Директива № 4 О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности была неплоха, но сработала не до конца. Важно не менять правила игры во время самой игры. Многое не удалось воплотить не потому, что госслужащие плохие, а потому, что где-то недоработали нормативные документы. Иногда ответственность не соответствует обнаруженным нарушениям. Для бизнесменов особенно важно, чтобы было прописано четко: нельзя забирать собственность обратно. А еще подсчитали, что на счетах наших граждан хранится около 7,5 миллиарда долларов. Это значит, что серьезным инвестором может стать само население. Если хотя бы часть этих денег придет в экономику благодаря всплеску частной инициативы, страна только выиграет.

tanula.k@mail.ru.