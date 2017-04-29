Водителя главы краевого МВД оштрафовали за заезд под «кирпич»
Красноярцы опубликовали видеозапись, на которой водитель главы МВД по краю Александра Речицкого нарушает ПДД.
Красноярцы опубликовали видеозапись, на которой водитель главы МВД по краю Александра Речицкого нарушает ПДД.
На кадрах видно, как служебная Camry пересекла ул. Карла Маркса со стороны ул. Дзержинского под знаком «Въезд запрещен». За заезд «под кирпич» водителя оштрафовали на 500 рублей. Информацию об этом подтвердили в
Инцидент произошел 26 апреля. В ведомстве подтвердили, что на служебной Camry передвигается Александр Речицкий с водителем, однако на тот момент главы краевого МВД в машине не было.
Как только видео появилось в сети, запись сразу начали прорабатывать инспекторы ДПС. В результате водителю выписали штраф за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Сумма штрафа составила 500 рублей.
Отметим, что на