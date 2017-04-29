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08:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сезон навигации открылся в Хабаровске

Первый катер двинулся в путь в 7.40, а всего будет 15 рейсов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 апреля, AmurMedia.

Дачники Хабаровска сегодня в первый раз отправились на левый берег Амура. В день открытия навигации будет 15 рейсов по четырем направлениям, первый катер отправился в путь в 7.40 утра, сообщили корр. ИА AmurMedia в диспетчерской «Амурских пассажирских перевозок».

— Сегодня в графике 15 рейсов по четырем направлениям. Первый катер отошел от хабаровского причала в 7.40, последний будет в 18.10. На первые рейсы, как обычно, пассажиров, в основном дачников, очень много, потом поток становится меньше, — рассказали в диспетчерской.

Напомним, в этом году из-за теплой зимы и ранней весны навигация началась на два дня раньше. Как правило, она начинается 1 мая.

Самый дешевый пригородный маршрут в эту навигацию стоит 80 рублей. К примеру, от речного вокзала до Верхнего Заречья и поселка Уссурийский. А самый пока дорогой стоит 106 рублей.

— Ориентировочно с 1 мая начнет работать теплоход «Заря», совершающий рейсы до Победы. Стоимость билета — 1238 рублей, — сообщили в диспетчерской «Амурских пассажирских перевозок».

Расписание рейсов на весь дачный сезон указано на сайте министерства промышленности и транспорта.

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