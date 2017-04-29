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08:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Рассылка в WhatsАpp встревожила приморцев

Жители Приморья обеспокоены рассылкой сообщений в WhatsАpp с предупреждающим об изменениях контентом, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Так, пользователям приложения сообщили, что разработчики внесли важные изменения в приложение.

В сообщении, которые получили многие пользователи WhatsApp, некто представляется Денисом Копыловым, директором компании WhatsApp, и сообщает пользователям следующее (орфография и пунктуация сохранены): «У нас всего 530 счета доступны для новых телефонов. Наши серверы в последнее время очень перегруженным, поэтому мы просим вешей помощи, чтобы решить эту проблему. Нам нужны активные пользователи…».

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Вторая часть текста, отправленная пользователям, также не может похвастаться грамотностью. Что, по мнению людей прогрессивных, может лишь подтвердить догадку об очередном спаме.

Это предупреждение предлагают отправить знакомым, что, как известно, и является главным двигателем спама.

(орфография и пунктуация сохранены).

«Если у вас есть по крайней мере 10 контактов, отправьте им это сообщение. Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. (Как было описано в документе сегодня). WhatsApp обойдется в €0.01 за сообщение. Отправьте это сообщение 10 то контактам. Когда вы сделаете это, свет станет синим (в противном случае whatsapp активирует счёт)», — говорится в сообщении.

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