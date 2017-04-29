Солнечно и до 23 градусов тепла будет в Московском регионе

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Солнечная и почти летняя погода с температурой воздуха до плюс 23 градусов ожидается 29 апреля в Москве и Подмосковье, сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности сегодня обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градусов, в Подмосковье будет от 18 до 23 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью до 7−12 м/с.