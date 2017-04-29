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06:22 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 23 градусов тепла будет в Московском регионе

Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью до 7−12 м/с.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Солнечная и почти летняя погода с температурой воздуха до плюс 23 градусов ожидается 29 апреля в Москве и Подмосковье, сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности сегодня обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20−22 градусов, в Подмосковье будет от 18 до 23 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью до 7−12 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков, в столице столбики термометров покажут 8−10 градусов тепла, в Подмосковье — 6−11 градусов выше нуля. Ветер южный, юго-восточный до 3−8 м/с.

Завершится апрель также солнечной, сухой и теплой погодой. В Москве воздух прогреется до 21−23 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов тепла.

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