К получившим «дальневосточный гектар» предъявят требования
Им придется заполнять специальную декларацию, правда, заполнить ее надо будет через три года.
Им придется заполнять специальную декларацию, правда, заполнить ее надо будет через три года.
Хабаровск, 29 апреля, AmurMedia.
Обязательные требования к освоению «дальневосточного гектара» войдут в специальную декларацию, которую необходимо будет заполнить через три года после получения земельного участка. В июне декларация будет утверждена, сообщили ИА AmurMedia в
При подаче отчетных документов граждане будут отмечать, в соответствии с какими критериями или в какой части проект по освоению земли был реализован.
Накануне критерии освоения земли озвучил
«Несколько дней назад мы определили основные условия. Первое — это строительство. Причём любое: жилищное или для туризма
Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточники могут получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. По последним данным за весь период программы от граждан России поступило свыше 86 тысяч заявок.