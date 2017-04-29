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08:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

К получившим «дальневосточный гектар» предъявят требования

Им придется заполнять специальную декларацию, правда, заполнить ее надо будет через три года.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 апреля, AmurMedia.

Обязательные требования к освоению «дальневосточного гектара» войдут в специальную декларацию, которую необходимо будет заполнить через три года после получения земельного участка. В июне декларация будет утверждена, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе полпредства.

При подаче отчетных документов граждане будут отмечать, в соответствии с какими критериями или в какой части проект по освоению земли был реализован.

Накануне критерии освоения земли озвучил вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, такие критерии связаны с решением двух основных вопросов.

«Несколько дней назад мы определили основные условия. Первое — это строительство. Причём любое: жилищное или для туризма что-то строите, для производства. Неважно, построен объект или это незавершённое строительство: если кто-то не успеет с объемом реализации не менее 50%. Второе — использование земли для сельхозпроизводства, когда не менее 50% земли от участка должно быть обработано. Все остальные виды деятельности мы объединяли, так сказать, по финансовому принципу — по доходам или по расходам. Хотим предложить, чтобы расходы были не менее 50 тысяч рублей за весь период освоения. Если вы уже получаете прибыль какую-то с участка, то где-то тоже колеблемся в интервале от 30 до 50 тысяч рублей за последний год», — уточнил он.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточники могут получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. По последним данным за весь период программы от граждан России поступило свыше 86 тысяч заявок.

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