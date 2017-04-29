Приморцам приготовили полмиллиона за сданное оружие (инфографика)

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия являются в России уголовным преступлением, за которое можно лишиться свободы на срок до четырех лет или понести иные виды наказания. Но если сдать незаконное огнестрельное оружие добровольно, то можно не только вполне легально избежать уголовной ответственности, но получить хоть и скромную, но денежную компенсацию.

Ежегодно в России добровольно сдается до 30 тысяч единиц огнестрельного оружия. За сданное оружие установлены следующие размеры компенсаций:

5000 рублей — компенсация за сданное боевое стрелковое оружие в Приморье;.

2000 рублей — компенсация за гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом;.

1000 рублей — компенсация за самодельное огнестрельное оружие;.

3000 рублей — выплата за найденные гранаты, мины, снаряды;.

В течение недели после сдачи оружия компетентными органами принимается решение о выплате компенсации, а сама выплата происходит в течение 12 дней.

Плановый объём компенсаций в 2017 году за сдачу оружия в Приморье установлен в размере 547 700 рублей.

Улугбек Тимуридов.