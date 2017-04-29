Голубую ленту Победы будут раздавать в Астане
О том, как должна выглядеть лента Победы, напомнили в акимате Астаны.
О том, как должна выглядеть лента Победы, напомнили в акимате Астаны.
С 6 по 9 мая в пяти точках столицы пройдёт ежегодная патриотическая акция «Лента Победы». Всем желающим волонтёры будут раздавать ленточки голубого цвета. Об этом сообщает сайт акимата Астаны.
В акимате напомнили, что новая патриотическая лента Победы введена в Казахстане в целях создания казахстанского варианта символа празднования Дня Победы, органично сочетающего цветовую гамму Государственного флага РК. Эта лента введена с 2015 года.
«Казахстанская лента Победы
Любой желающий может получить ленту Победы с 6 по 9 мая с 10:30 до 18:30 в пяти точках столицы: на площади у монумента «Байтерек», перед ТРЦ «Хан Шатыр», на Городской площади, в Студенческом парке и в ТРЦ «Mega Silk way». Ленты будут раздавать волонтёры, одетые в военную форму.
В этом году 9 Мая в Астане пройдут два масштабных мероприятия: церемония возложения гирлянды Славы к монументу «Отан қорғаушылар», а также шествие «Бессмертный полк». Старт шествия запланирован у монумента «Қазақ елі», финиш — у мемориала «Отан қорғаушылар».
Споры вокруг георгиевской ленты в Казахстане разгораются несколько лет подряд накануне Дня Победы. В прошлом году известный