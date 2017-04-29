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08:08 (мск), источник: Informburo.kz

Голубую ленту Победы будут раздавать в Астане

О том, как должна выглядеть лента Победы, напомнили в акимате Астаны.

Источник: Informburo.kz

С 6 по 9 мая в пяти точках столицы пройдёт ежегодная патриотическая акция «Лента Победы». Всем желающим волонтёры будут раздавать ленточки голубого цвета. Об этом сообщает сайт акимата Астаны.

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В акимате напомнили, что новая патриотическая лента Победы введена в Казахстане в целях создания казахстанского варианта символа празднования Дня Победы, органично сочетающего цветовую гамму Государственного флага РК. Эта лента введена с 2015 года.

«Казахстанская лента Победы небесно-голубого цвета с полоской и элементами национального орнамента золотистого цвета по центру. По краям ленты размещается изображение ордена Отечественной войны (без указания степени), что символизирует отвагу и мужество нашего народа, проявленные в Великой Отечественной войне. Лента прикрепляется значком с изображением георгиевской ленты и надписью «9 Мамыр — Жеңіс күні.1941−1945 жылдар», — разъясняют авторы акции.

Любой желающий может получить ленту Победы с 6 по 9 мая с 10:30 до 18:30 в пяти точках столицы: на площади у монумента «Байтерек», перед ТРЦ «Хан Шатыр», на Городской площади, в Студенческом парке и в ТРЦ «Mega Silk way». Ленты будут раздавать волонтёры, одетые в военную форму.

В этом году 9 Мая в Астане пройдут два масштабных мероприятия: церемония возложения гирлянды Славы к монументу «Отан қорғаушылар», а также шествие «Бессмертный полк». Старт шествия запланирован у монумента «Қазақ елі», финиш — у мемориала «Отан қорғаушылар».

Споры вокруг георгиевской ленты в Казахстане разгораются несколько лет подряд накануне Дня Победы. В прошлом году известный национал-патриот Мухтар Тайжан признался, что сорвал ленту с сотрудника магазина электроники Sulpak в алматинском ТРЦ Esentai Mall и бросил её на пол.

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