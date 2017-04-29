В детских домах Приморья недокармливали сирот
Нарушения при организации питания в социальных учреждениях Кавалеровского района выявила проверка прокуратуры.
Нарушения при организации питания в социальных учреждениях Кавалеровского района выявила проверка прокуратуры.
Прокуратура Кавалеровского района проверила соблюдение требований действующего законодательства при организации питания в учреждениях образования и социальной защиты с круглосуточным пребыванием детей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Аналогичные нарушения выявлены и в Центре содействия семейному устройству
Кроме этого, проверяющие зафиксировали несоблюдение
По результатам проверки прокуратурой района внесены представления руководителям учреждений, по итогам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, по постановлениям прокурора, руководители двух учреждений привлечены к административной ответственности в виде штрафа по ст. 6.6 КоАП РФ за нарушение