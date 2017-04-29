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08:33 (мск), источник: Вести Приморье

В детских домах Приморья недокармливали сирот

Нарушения при организации питания в социальных учреждениях Кавалеровского района выявила проверка прокуратуры.

Прокуратура Кавалеровского района проверила соблюдение требований действующего законодательства при организации питания в учреждениях образования и социальной защиты с круглосуточным пребыванием детей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, в ходе надзорных мероприятий в трех таких учреждениях выявлены нарушения. К примеру, в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. Кавалерово в рационе питания отсутствовал второй завтрак и второй ужин, а в меню на обед не включалась закуска. Также отсутствовало необходимое количество кисломолочных продуктов, творога, рыбы, свежих овощей и фруктов, фруктовых и овощных соков.

Аналогичные нарушения выявлены и в Центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пгт Горнореченский.

Кроме этого, проверяющие зафиксировали несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм при организации питания несовершеннолетних.

По результатам проверки прокуратурой района внесены представления руководителям учреждений, по итогам рассмотрения которых приняты меры к устранению нарушений закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, по постановлениям прокурора, руководители двух учреждений привлечены к административной ответственности в виде штрафа по ст. 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

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