Первомай в Омске: шествия, митинги и акция в честь старта дачного сезона

Так, 1 мая омичей ждет традиционное общегородское шествие от улицы Ленина до площади Бухгольца (9:00 до 10:00). Праздничное мероприятие продолжится на площади Бухгольца до 11:00.

В 10:00 от театра драмы берет старт омская монстрация. Творческая молодежь пройдется по городским улицам, держа в руках плакаты с веселыми абсурдными лозунгами. Участников омской монстрации будет сопровождать оркестр.

Представители омского отделения ЛДПР после участия в общегородском шествии соберут митинг в честь Первомая напротив библиотеки имени Пушкина. Начало в 12:00.

Омские справедливороссы на площади Ленина проведут акцию в честь открытия дачного сезона. Начало в 10:00.