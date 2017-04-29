Казахстан стал «второгодником» ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана с 22 по 28 апреля этого года участвовала в турнире первого дивизиона планетарного первенства в Киеве. Обыграв будущих победителей турнира — австрийцев — в своем стартовом матче, Казахстан затем уступил сборной Кореи в основное время и сумел обыграть команду Польши лишь в овертайме.

Затем последовала победа над сборной Украины в основное время, а в пятницу казахстанцы в основное же время обыграли венгров и набрали 11 очков в пяти матчах. У сборных Южной Кореи и Австрии, игравших свои заключительные матчи позже, было по 9 очков, и они в случае побед своих игр с Украиной и Польшей соответственно выходили в высший дивизион, оставив казахстанскую команду в первой группе планетарного первенства.

Первыми путевку в высший дивизион оформили австрийцы, разгромившие поляков со счетом 11:0. После чего подопечным белорусского тренера казахстанской ледовой дружины Эдуарда Занковца, объявившего о своем уходе из сборной и «Барыса» сразу после матча с венграми, оставалось уповать на украинскую команду, которая к тому времени досрочно вылетела во вторую группу с последнего места в первом дивизионе.

Украинцы почти преподнесли сенсацию, завершив основное время и овертайм матча с корейской сборной вничью 1:1, но в серии буллитов сборная Южной Кореи все-таки вырвала победу, набрала, как и Казахстан, 11 баллов, но в турнирной таблице оказалась выше благодаря победе в личной встрече.

Таким образом, сборные Австрии и Кореи сыграют на следующий год в высшем дивизионе, а казахстанская команда впервые с 2008 года не сумела пробиться в элиту с первой попытки.

При этом теперь уже экс-наставник казахстанцев ничего трагического в этом результате не видит.

«Надо понимать, что для того, чтобы выходить в группу А (высший дивизион — прим.), надо выходить на долгое время, а не просто чтобы выйти и вернуться обратно», — сказал он после игры с венграми. По мнению Занковца, казахстанская дружина не показала в Киеве тот хоккей, который дал повод говорить о ней, как о команде уровня высшего дивизиона.

«Для того чтобы выйти в группу А, надо сделать много работы, начиная с подготовки резерва, потому что одни и те же ребята играют в течение сезона во многих турнирах, и плюс какой-то турнир очень напряженный: эмоции уходят, и их потом сложно как-то найти, найти мотивацию дополнительную», — резюмировал экс-главный тренер сборной Казахстана.

Сборная Казахстана является в последние годы так называемой «командой-лифтом», которая в первом дивизионе выигрывает путевку в высший хоккейный свет, но на следующий год вылетает из элиты обратно в первую группу. Первый и единственный раз казахстанской сборной удавалось задержаться в элитном дивизионе больше чем на год в 2004—2006 годах, когда казахстанские хоккеисты три года подряд играли в высшем дивизионе мирового чемпионата.