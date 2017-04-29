Красноярские эксперты обнаружили в мясе микробы

Всего было исследовано 7 образцов свиных окороков и один образец свиной лопатки. Мясо проверили на гормоны, антибиотики, замораживание и микробов. В итоге оказалось, что шесть образцов имели признаки замораживания и повторного размораживания. Кроме того, в трех образцах оказались превышены нормы содержания микробов. Однако при этом ни один из образцов не содержит гормонов и антибиотиков.

«Цель нашего мониторинга — показать потребителю, насколько заявленные качества мяса соответствуют реальным показателям, определить безопасность продукта. Центр стандартизации и в дальнейшем будет следить за качеством и безопасностью продукции на региональных прилавках. Покупателям же можно рекомендовать внимательно проверять документы на продукцию, в частности дату ее производства», — сообщил инженер по стандартизации отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Иван Дорофеев.