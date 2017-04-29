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08:32 (мск), источник: VLADNEWS

Автопробег приморцев против плохих дорог отменяется

Автомобилисты поверили в то, что к июню начнется ремонт трассы.

Источник: VLADNEWS

Автопробег против плохих дорог, который должен был стартовать завтра, 30 апреля, в 14:00 часов от Смоляниново, отменяется, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало, что автомобилисты Приморья готовятся к грандиозному автопробегу. Неравнодушные приморцы решили действовать кардинально против разбитых дорог. Во многих социальных сетях появилась информация о готовящемся автопробеге против плохих дорог.

Однако сегодня в группах появилась информация, что пробег не состоится. Организатор проекта объяснил это тем, что «плохие люди решили воспользоваться моментом и обратить полезное дело в беду». Брать на себя ответственность за всех, кто станет участником пробега, и за все, что произойдет во время «шествия» организатор не решилась.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что трасса от города Фокино до города Владивостока в ужасном состоянии. Самым проблемным участком является дорога в самом городе Фокино. Дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии — автомобилисты вынуждены проезжать по разбитым дорогам от ямы к яме. Протяженность этого участка — три километра.

Корреспондент РИА VladNews проложил свой маршрут от Фокино до Владивостока, запечатлев самые печальные участки федеральной трассы.

Однако в пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что ремонт трассы Владивосток-Находка в Приморье начнут в июне. В настоящее время уже ведется подготовка торгов. Будет произведен полноценный ремонт 32 километров дороги. Также планируется выполнить ремонт центральной улицы Артема с 0 по 15 километры и передать дорогу муниципалитету.

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