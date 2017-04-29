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08:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Вещи из «Мумий Тролль» коллекции распродают во Владивостоке за 1,2−17 тысячи рублей

На продажу выставлены тельняшки, кепки, футболки, толстовки и носки.

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13
фотографий
13
фотографий

Владивосток, 29 апреля, PrimaMedia.

Коллекцию одежды «Мумий Тролль Морская.20» запустили в продажу во Владивостоке сегодня, 29 апреля. Цена товаров разнится от 590 до 1,7 тысячи рублей. Счастливчикам в придачу достанутся эксклюзивные фотографии группы с автографами музыкантов, сообщает ИА PrimaMedia.

Самый дешевый из представленных товаров — носки за 590 рублей. Остальные экземпляры дороже в два раза. Футболки в спортивном стиле и эксклюзивная черная футболка «Икра» продаются за 1,2 тысячи рублей. Знаменитые тельняшки «Мумий Тролль» можно приобрести за 1,5 тысячи рублей. А вот толстовки и кепки идут по одной цене — 1,7 тысячи рублей за штуку.

Напомним, коллекция «Морская.20» была разработана дизайнерским бюро «МТ» и связана с юбилеями альбомов «Мумий Тролля» — «Морская» и «Икра», которым в этом году исполняется 20 лет.

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