В самом центре Омска ночью замечен танк
В объективы очевидцев попал танк Т-34, который перевозили с улицы Ленина на Партизанскую.
В объективы очевидцев попал танк Т-34, который перевозили с улицы Ленина на Партизанскую.
В паблике Regik55 появилось фото боевой машины. Автор снимка сообщил, что танк провозили ночью с улицы Ленина на Партизанскую.
Подписчики узнали в танке машину, изготовленную на Омсктрансмаше. Кроме того, омичи предположили, что боевую машину готовят к праздничному параду в честь Дня Победы.