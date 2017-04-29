В самом центре Омска ночью замечен танк

В паблике Regik55 появилось фото боевой машины. Автор снимка сообщил, что танк провозили ночью с улицы Ленина на Партизанскую.

Подписчики узнали в танке машину, изготовленную на Омсктрансмаше. Кроме того, омичи предположили, что боевую машину готовят к праздничному параду в честь Дня Победы.